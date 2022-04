Jeremias Rodriguez, quando pesava 200 chili: completamente diverso da adesso

Forse non tutti lo sanno, ma Jeremias Rodriguez pesava 200 kg: all’epoca era completamente diverso da come si mostra adesso.

È stato proprio lui uno dei principali protagonisti de L’Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez. Arrivato in Honduras a distanza di diversi anni dalla sua primissima partecipazione all’adventure reality, il fratello minore di Belen ha ampiamente dimostrato di che pasta è fatta.

In coppia con papà Gustavo, Jeremias si è dimostrato sin da subito un naufrago d.o.c. Sempre pronto a mettersi in gioco e a disposizione del gruppo, il giovane argentino è stato un concorrente perfetto per l’adventure reality di Canale 5. Certo, gli scontri con alcuni dei suoi compagni di viaggio non sono affatto mancati, ma per il resto il giovane Rodriguez ha ampiamente confermato quello che, in tutti questi anni, lui e la sua famiglia hanno dimostrato. A proposito, sapete che Jeremias all’epoca del suo arrivo in Italia era completamente diverso da come è adesso? Stando a quanto si apprende dalle parole di Fabrizio Corone a Verissimo nel Maggio del 2018, sembrerebbe che il giovane Rodriguez pesasse 200 kg. Scopriamo insieme le sue parole.

Jeremias Rodriguez pesava 200 kg: com’era all’epoca del suo arrivo in Italia

Identico alle sue due sorelle, Jeremias Rodriguez ha sempre lasciato tutti a bocca aperta per il suo fascino. Forse non tutti lo sanno, ma all’epoca del suo arrivo in Italia con la sua famiglia, il giovanissimo argentino era diverso da quello che è adesso. Nel corso di una puntata di Verissimo del 2018, infatti, Fabrizio Corona ha raccontato del suo legame con Belen e i Rodriguez, spiegando di essere particolarmente legato a loro.

“Li ho accolti tutti quando sono arrivati a Milano. Sono stato il primo a far lavorare Cecilia”, ha iniziato a raccontare. Continuando, poi, il suo racconto sul giovane Jeremias: “Era 200 kg, i capelli rasta, in ciabatte con un pantalone strappato e maglietta”. Insomma, l’immagine che Fabrizio Corona dà del giovane Rodriguez è letteralmente diversa da quella che abbiamo adesso. D’altra parte, gli anni passato per tutti: il cambiamento ci sta!

Vi è dispiaciuto che Jeremias abbia abbandonato L’Isola? Secondo voi, avrebbe potuto vincere il reality?