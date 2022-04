Tutti ricordano Liz Evans di Vite al Limite, ma com’è oggi? Difficile immaginarlo

Tutti ricordano la storia di Liz Evans a Vite al Limite, ma sapete com’è diventata dopo il programma? Ecco che fine ha fatto!

Liz Evans: un nome e una leggenda! Per tutti gli amanti di Vite al Limite, la donna del Texas è stata la vera e propria regina del docu-reality di Real Time. Quante trasformazioni sconvolgenti si sono alternate nel corso di queste dieci stagioni? Ebbene. La trentacinquenne è stata la protagonista di un cambiamento davvero choc.

Così come quella di Milla, anche la storia di Liz era davvero drammatica. Non soltanto, infatti, la donna ha raccontato di non uscire a camminare bene per via di una patologia che le è stata diagnosticata da piccola che non le permetteva affatto una buona mobilità, ma ha anche svelato di essere stata vittima di abusi sessuali e di un padre piuttosto violento. Insomma, qualcosa di sconvolgente, che l’ha fortemente traumatizzata e resa la donna che era. Con un peso che superava i 300 kg, la Evans ha raccontato di aver trovato nel cibo il suo conforto e di essere ingrassata sempre di più proprio per questo motivo. Che fine ha fatto oggi?

Che fine ha fatto Liz dopo Vite al Limite? Com’è diventata

Le condizioni di vita di Liz Evans erano davvero pessime! Costretta a vivere immobile in un letto per via del suo peso, ma anche del grosso linfedema che aveva sulle gambe, la donna del Texas era completamente dipendente dalla sua mamma. Oltre a trascorrere le sue giornate a mangiare, la Evans non riusciva affatto a fare nulla da sola. Ed era costretta sempre a chiedere aiuto a qualcuno. È proprio per questo motivo che, raggiunti i 327 kg, ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan. Come dicevamo precedentemente, il suo percorso – proprio come quello di Brandon Scott – è stato formidabile. Liz, infatti, non solo è riuscita a dimagrire prima dell’intervento, ma anche dopo.

Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Anche lei è riuscita a dimagrire ancora di più, così come alcuni dei suoi colleghi? Purtroppo, non ne abbiamo notizie. Dopo circa due anni dal suo primo incontro con il dottor Nowzaradan, Liz era dimagrita notevolmente. Ad oggi, però, non sappiamo cosa sia successo.

Anche a voi ha appassionato la storia di Liz?