È stata la moglie del colonnello Anceschi in Don Matteo: cosa fa oggi Milena Miconi?

Impossibile dimenticare la moglie del colonnello Anceschi in Don Matteo, ma cosa fa oggi Milena Miconi? Com’è la sua vita dopo la serie tv.

Era il momento che il pubblico italiano stava aspettando da più tempo: il ritorno di Don Matteo! A distanza di qualche anno dalla messa in onda della dodicesima stagione, il simpaticissimo parroco di Spoleto è ritornato con degli episodi davvero incredibili.

Come già ampiamente preannunciato nei mesi scorsi, la tredicesima stagione di Don Matteo è stata ricchissima di novità. Non soltanto il suo pubblico assisterà all’addio del mitico di Terence Hill e all’ingresso di Raoul Bova nei panni di giovanissimo novizio, ma ha anche al ritorno di alcuni dei suoi personaggi “storici”. Tra questo, non possiamo fare a meno di citare il colonnello Anceschi! In compagnia di sua figlia Valentina, il simpaticissimo Flavio è ritornato ad intrattenere il pubblico con la sua incredibile simpatia. Se si apprezza il ritorno di Anceschi, però, non si può fare a meno di notare anche una clamorosa assenza: quella di sua moglie Laura! Interpretata dalla splendida Milena Miconi, l’attrice era tra i volti più amati della serie tv. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi la sua interprete?

Che cosa fa oggi Milena Miconi, la moglie del colonnello Anceschi in Don Matteo

Oltre all’addio di Terence Hill, i sostenitori di Don Matteo hanno dovuto fare a meno anche di Laura, moglie del colonnello Anceschi, nel corso di questa tredicesima stagione. Era amatissima nella serie tv, è proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche informazione in più sulla vita di Milena Miconi dopo la fiction.

Nonostante l’addio a Don Matteo, Milena Miconi continua alla grande la sua professione da attrice. Proprio recentemente, come dimostrano alcuni suoi scatti social, è stata al teatro con uno spettacolo tutto al femminile. Attivissima, infine, sui social, l’attrice non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori sulla sua quotidianità. Eccola qui:

Vi sarebbe piaciuta rivederla nei panni di Laura in Don Matteo? A noi si, tantissimo!