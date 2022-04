Milly Carlucci ai suoi esordi: resterete senza fiato, com’è cambiata

Oggi Milly Carlucci è una conduttrice affermatissima, ma ricordate com’era ai suoi esordi? Com’era la conduttrice prima del successo.

Se dovessimo racchiudere la carriera di Milly Carlucci in una sola parola potrebbe essere: strepitosa! Lasciati gli studi universitari proprio per perseguire la sua passione per il mondo dello spettacolo, l’amatissima conduttrice ha saputo subito dimostrare il suo valore.

Attualmente al timone de ‘Il cantante mascherato’, Milly Carlucci vanta una carriera impressionante. Il tutto, da quanto si apprende dal web, sarebbe iniziato nel 1976. Quando, per la prima volta in assoluto, viene scelta come inviata per il programma di Renzo Arbore ‘L’altra Domenica’. Da quel momento, la Carlucci spicca il volo. L’apice del successo, però, arriva dopo circa 3 anni dal suo esordio. È proprio nel 1979, infatti, che assume le redini in mano del famoso ‘Giochi senza frontiere’, conquistando tutti. Ebbene. Ricordate com’era a quei tempi? Oggigiorno, oltre che per la sua straordinaria bravura, la Carlucci non passa inosservata anche per la sua bellezza. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata dai suoi esordi come conduttrice ad oggi?

Milly Carlucci ai suoi esordi: vederla vi lascerà senza fiato, com’è cambiata

Dopo il suo esordio sul piccolo schermo come inviata, Milly Carlucci inizia la sua carriera da conduttrice nel 1979. È proprio in quest’anno che, dopo Rosanna Vaudetti, prende le redini in mano dell’amatissimo ‘Giochi senza frontiere’. Siete curiosi, però, di vedere com’era in quegli anni? Siamo riusciti a rintracciare un vecchio video che ce la mostra proprio in quegli anni durante un’ospitata, insieme al suo ex fidanzato di allora, da Raimondo Vianello e Sandra Raimondo!

Seppure siano trascorsi anni da quel momento, sembrerebbe proprio che il tempo per Milly Carlucci non sia affatto cambiato. Certo, all’epoca del suo esordio da conduttrice aveva soltanto 25 anni ed adesso, invece, è una splendida donna in carriera, una mamma e una moglie. Quindi, di cose ne sono cambiate nel corso degli anni. Quello che, però, è rimasto completamente immutato è il suo splendore. Eccola qui: resterete davvero impressionati dalla sua bellezza, ne siamo certi.

Siete d’accordo con le nostre parole? Anche voi credete che Milly Carlucci non sia affatto cambiata?