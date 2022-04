“Prima di entrare in scena”: Antonella Elia mostra cosa succede prima de La pupa e il secchione

Antonella Elia mostra cosa succede prima di ogni puntata de La pupa e il secchione: “Prima di entrare in scena”.

Il 15 marzo 2022 ha avuto inizio la nuova edizione de La pupa e il secchione show. Barbara D’Urso al timone del docu-reality ha scelto tre opinionisti molto amati dal pubblico: Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

Gli opinionisti commentano quello che succede in studio, danno un parere e anche un giudizio. I concorrenti, divisi in pupe e secchioni e secchione e pupi vivono insieme in una villa meravigliosa. Durante la settimana devono impegnarsi e studiare perchè in puntata vengono messi alla prova e una coppia a fine serata viene eliminata. Antonella Elia, opinionista di questa edizione, è molto amata dai telespettatori. Schietta e senza peli sulla lingua, dice sempre quello che pensa. E’ seguitissima sui social e proprio sul suo canale instagram ha mostrato cosa succede prima di entrare in scena, ovvero prima di ogni puntata de La pupa e il secchione ma sembrerebbe che, forse, si riferisca anche ad altre occasioni televisive.

Antonella Elia è impegnata nel ruolo di opinionista nella nuova edizione de La pupa e il secchione 2022. Barbara D’Urso l’ha voluta nel programma e al suo fianco ci sono Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

La showgirl è tanto apprezzata dai telespettatori. Dice sempre quello che pensa, mostrandosi schietta e sincera. L’amore del pubblico è evidente anche sui social, dove è seguita da migliaia di follower. Prima della puntata di martedì 19 aprile, l’opinionista, proprio sul suo canale instagram, ha mostrato cosa succede poco prima della puntata del docu-reality.

A quanto pare, Antonella ha un rituale che segue sempre prima di entrare in scena. Ma di cosa si tratta? Ha fatto vedere attraverso le storie che mette lo smalto alle mani e anche ai piedi, da sola: “E come al solito il rituale a cui tengo di più prima di entrare in scena, mi metto lo smalto alle unghie e ai piedi”, dice Antonella. L’opinionista prima di entrare in scena mette da sola lo smalto, e come dice, è un rituale a cui tiene molto. L’avreste mai immaginato?