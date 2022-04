Salvatore Esposito, che lavoro faceva prima del successo: impensabile

Oggi un volto amatissimo nel mondo dello spettacolo, non immaginereste mai però che lavoro faceva Salvatore Esposito prima del successo, provate ad indovinare!

Amatissimo sul piccolo e sul grande schermo. Salvatore Esposito, alias ‘Genny Savastano’ è stato di fatti uno dei volti di punta di una delle serie televisive più seguite negli ultimi anni, Gomorra.

Insieme a Marco D’Amore, hanno costituito un duo che sulla scena ha appassionato i fan della serie e che nella realtà ha consolidato un’amicizia storica e duratura. Dopo il successo di Gomorra però, Salvatore Esposito ha intrapreso anche altre strade. Il giovane attore partenopeo si è dato alla scrittura, una delle sue passioni, redigendo in questo caso una biografia personale con ‘Non volevo diventare un Boss‘, è poi ideatore di un thriller esoterico, Lo Sciamano, pubblicato nel 2021. Con la penna e con il talento davanti la telecamera, Salvatore Esposito è diventato di fatti un personaggio amatissimo dal pubblico.

Fra pochi giorni esordisce al cinema con il film in anteprima, La Cena Perfetta, di Davide Minnella. Insieme a lui un cast di attori davvero scoppiettante! Ma facciamo un passo indietro. Quanto alle esperienze televisive ed i successi ottenuti davanti la macchina di cinepresa, di Salvatore Esposito sappiamo più o meno tutto. Quanto invece al suo passato, quello risalente al periodo precedente al successo, cosa sappiamo? Sapete che lavoro faceva Salvatore Esposito? Non tutti lo immaginano.

Che lavoro faceva Salvatore Esposito prima di diventare famoso

Classe ’86, Napoletano Doc, Salvatore Esposito nelle vesti di attore e di scrittore ha conquistato il pubblico divenendo ad oggi un volto amatissimo e seguitissimo. Il suo canale social vanta un seguito altissimo, merito e frutto del talento che ha saputo mettere in mostra davanti la telecamera. Non solo bravura, ma soprattutto simpatia, fascino ed ironia. La passione per la recitazione c’è sempre stata, ma sapete che lavoro faceva Salvatore Esposito prima del clamoroso successo?

Lo ha raccontato ai microfoni di Radio Deejay. Giovanissimo fino ai 24 anni Salvatore Esposito ha lavorato al McDonald’s. La passione per la recitazione ha poi però preso il sopravvento e gli ha dato così il coraggio di entrare in quel mondo che da sempre lo ha appassionato. E così, ha cominciato poi a studiare recitazione fin quando non si è presentata la sua primissima opportunità che lo ha poi reso celebre.

Lo abbiamo infatti conosciuto nelle vesti del figlio del Boss di Secondigliano, era ‘Genny Savastano’ in Gomorra. Da quel momento, Salvatore Esposito non si è più fermato!

E voi eravate a conoscenza di questo retroscena?