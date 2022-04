Tomaso Trussardi, la notizia che tutti aspettavano: lo annuncia così

Tomaso Trussardi stupisce tutti, la notizia che tutti aspettavano! E’ finalmente realtà, realizza un suo grande sogno e lo annuncia così!

Il suo nome è stato negli ultimi tempi al centro di alcuni titoli di gossip in seguito alla separazione da Michelle Hunziker. Qualche settimana fa Tomaso Trussardi ha compiuto gli anni, e si era dedicato per l’occasione a grandi festeggiamenti in una cerchia stretta di amici più cari.

Stavolta ritorniamo a parlare di lui perché il noto imprenditore ci sorprende con una notizia davvero incredibile che ha lasciato i fan a bocca aperta! Una novità che da tempo stavamo aspettando e che è finalmente arrivata. Tomaso Trussardi lo ha fatto sapere così!

Tomaso Trussardi, la splendida notizia che tutti aspettavano: lo ha fatto sapere così

Sebbene il suo volto sia praticamente associato al mondo della moda, Tomaso Trussardi ha anche un’altra passione, quella per le auto ed in particolare le auto da corsa. Il suo profilo Instagram è pieno di scatti e contenuti in cui l’imprenditore della nota casa di moda figura accanto a capolavori automobilistici degni di nota. Nelle scorse ore Tomaso Trussardi ha dato a tutti una lieta notizia proprio attraverso il suo canale social!

Tomaso Trussardi nei giorni scorsi è stato avvistato in compagnia di Federica Masolin, la giornalista sportiva e conduttrice nonché inviata di punta di Sky Sport.

La bellissima Federica Masolin mastica pane e motori. Il volto di punta di Sky Sport non a caso è l’inviata speciale in ogni Gran Premio di Formula 1, che quest’anno, vogliamo ricordare, vede rimontare in carica la mitica Ferrari. Se Federica ha una passione sconfinata per le auto, lo stesso si può dire per Tomaso Trussardi. Ma cosa ci facevano i due insieme? Ebbene, ecco che arriva la splendida notizia direttamente dal suo profilo social!

Federica e Tomaso sono i protagonisti inediti del nuovo programma lanciato dalla piattaforma Sky, The Passenger. Il programma prevede un tour on the road che mette al centro il fantastico mondo dei motori. La coppia protagonista del programma, accompagnerà quindi i fan accaniti in questo weekend che vedrà disputare il Gran Premio di Formula 1 in terra nostrana, nel circuito di Imola.

Come si legge nella breve didascalia di presentazione del programma: “In viaggio con Federica Masolin e Tomaso Trussardi attraverso la Motor Valley destinazione Imola“, i due ci condurranno quindi alla scoperta di eccellenze uniche e stupefacenti. La prima puntata come si legge è andata in onda ieri sera su Sky Sport e questa sera ne vedremo andare in onda una nuova a partire dalle 20:45 in onda su Sky Sport. Noi non ce la perderemo, e voi?