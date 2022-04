Uomini e Donne, “Non ti fa molto onore”: il cavaliere fa infuriare Maria De Filippi, mai vista così

Puntata di fuoco a Uomini e Donne: la frase del cavaliere fa infuriare Maria De Filippi, che sbotta lasciando tutti di stucco.

Dopo aver interrotto la sua frequentazione con Ida Platano, il cavaliere Alessandro Vicinanza continua il suo percorso a Uomini e Donne dandosi la possibilità di conoscere le dame che scendono in studio per lui.

La dama bresciana, intanto, sembra presa sempre di più dal ritorno in studio di Riccardo Guarnieri e non sono mancati i primi colpi di scena e le prime sfuriate di Tina Cipollari al riguardo.

Tornando al bel salernitano, nelle scorse puntate lo avevamo visto accettare di uscire con Desirée, una ragazza arrivata in trasmissione proprio per corteggiarlo. A quanto pare, però, un solo appuntamento e qualche telefonata sarebbero bastati per far sentire a disagio la ragazza.

Anche Alessandro ha manifestato la sua intenzione di chiudere la conoscenza dopo averlo già comunicato alla redazione. Il motivo che avrebbe spinto alla chiusura ha fatto arrabbiare non poco la De Filippi. Vediamo allora cos’è successo di preciso.

Uomini e Donne, Alessandro fa infuriare Maria: cos’ha detto il cavaliere

Il tutto sarebbe iniziato quando Alessandro e Desirée hanno parlato delle prossime vacanze: lui andrà ad Ibiza, mentre lei trascorrerà quei giorni con la madre e la figlia. Secondo Vicinanza, avrebbero stili di vita troppo diversi e perciò ha scritto alla redazione esternando le sue perplessità.

A quel punto Maria non è riuscita a trattenersi dal dire: “Non è che si fidanzano solo quelli che vanno sulla stessa spiaggia a Ibiza”. Desirée ha spiegato di essere rimasta male per l’atteggiamento di Alessandro in quanto avrebbe visto, dietro la scusa degli “stili di vita diversi”, un voler mettere in evidenza le loro diverse condizioni economiche.

Anche secondo Maria è così e chiede alla redazione di vedere i messaggi di Alessandro. Letta la conversazione, la conduttrice va su tutte le furie: “Un conto se dici ‘Desirée non mi piaci’, un conto è dire ‘lei fa le vacanze con sua mamma e io a Ibiza’. Fa bene e molto meglio di te! Questo è proprio quello che penso! Se io potessi farla con mia mamma, la farei tutta la vita!”.

Per difendersi, Alessandro precisa che anche lui viene da una famiglia modesta e che in passato ha accettato di fare le vacanze a Scalea con una ragazza di cui era innamorato e di essere stato felice ugualmente.

“Ammazza! Che fatica che sei stato in un quartiere popolare. Che esempio fai?! Desirée si è sentita in imbarazzo. Sono convinta, come Tina, che se lei ti piacesse non c’erano vacanze che tenevano”.

Desirée se n’è poi andata via, secondo voi chi ha ragione?