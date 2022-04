In video Sabrina Ferilli si mostra sempre così, ma l’avete mai vista senza trucco? Una vera e propria ragazzina: guardate qui.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Sabrina Ferilli. Esordita sul grande schermo nostrano nel 1986, l’attrice romana ha ampiamente dimostrato di essere portata per questo mestiere. E, in un vero e proprio batter baleno, ha cavalcato l’onda del successo.

Ad oggi, Sabrina Ferilli è un’attrice apprezzatissima. Volto di tanti film di successo, ma anche protagonista di diverse fiction di un certo calibro, la simpaticissima romana è amatissima da tutto il pubblico italiano. Il motivo? Beh, non c’è assolutamente bisogno di dirlo. Oltre che per la sua straordinaria bellezza, Sabrina Ferilli non può assolutamente passare inosservata per la sua incredibile simpatia. Se, però, vi chiedessimo se voi l’avete mai vista senza trucco, ci sapreste dare una risposta? Quando è sul piccolo video nostrano, l’attrice romana si mostra sempre con ‘trucco e parrucco’ fatto, ma com’è al naturale? A mostrarsi completamente pulita da qualsiasi tipo di abbellimento estetico, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. L’avete vista? Sempre davvero una ragazzina!

Sabrina Ferilli senza trucco: com’è il suo viso al naturale quando non è in video

Seppure iscritta ad Instagram da poco meno di due anni, Sabrina Ferilli si è immediatamente messa di pari passo con i suoi colleghi. Ed è diventata, in men che non si dica, la star indiscussa del famoso social network. Solita ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto quello che le succede, l’attrice romana non perde occasione di poter comunicare ed interagire con loro. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare una sua foto completamente senza trucco.

In video, il pubblico italiano non può fare a meno di apprezzare la sua spontaneità e genuinità, ma anche la sua bellezza. Vi siete mai chiesti come sia senza trucco? Se siete curiosi di saperlo, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Eccola qui:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire. Che sia trucca o no, Sabrina Ferilli è sempre splendida. Avete notato anche voi il suo viso? Proprio quello di una ragazzina, non c’è che dire!