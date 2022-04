Cosa accadrà nella puntata de L’Isola dei famosi di Venerdì 22 Aprile, le anticipazioni: i nervi si fanno sempre più tesi tra i naufraghi.

Pensavate che il doppio appuntamento settimanale de L’Isola dei famosi fosse saltato, vero? Invece, non è stato affatto così! Per la prima volta in assoluto, l’adventure reality andrà in onda il Venerdì sera e non più il Giovedì.

Dopo la scoppiettante puntata de L’isola dei famosi del 18 Aprile, siete curiosi di scoprire le anticipazioni di quella che andrà in onda stasera? Sulla spiaggia di Cayo Cochinos i nervi si fanno sempre più tesi e – seppure sia passato poco più di un mese dall’inizio della loro esperienza – i naufraghi sembrerebbero essere già pieni. D’altra parte, la fame si fa sentire sempre di più. E le condizioni in cui sono costretti a vivere sono davvero difficoltose. Fatte queste premesse, siete curiosi di scoprire cosa accadrà nella diretta di Venerdì 22 Aprile?

Isola dei famosi, anticipazioni della puntata del 22 Aprile: scontri di fuoco!

L’Isola dei famosi è un reality che mette a dura prova sin dall’inizio. Lo ha detto Belen Rodriguez prima della partenza di suo padre, ma ce la confermano anche le vicende di queste ultime settimane di ciascuno dei naufraghi. I concorrenti sono stati divisi in due gruppi, ma tra loro non c’è affatto sintonia! A riempire le loro giornate, oltre alla pesca e a procurarsi del cibo, vi sono tantissimi scontri e liti. L’ultimo si è verificato proprio nei giorni scorsi ed ha visto protagonisti Licia Nunez ed Estefania Bernal.

A questo punto, però, ci chiediamo: quali sono le anticipazioni della puntata de L’Isola dei famosi di Venerdì 22 Aprile? Al momento, non abbiamo notizie certe. Quello che, però, possiamo dirvi è che continueranno gli scontri. A Licia, infatti, è stata fatta un’accusa ben precisa: ha chiesto lei ai suoi compagni di diventare leader del gruppo. Se, però, l’attrice nega, alcuni dei suoi compagni di viaggio ne sono certi. Sarà davvero così? Senza alcun dubbio, Ilary Blasi affronterà da vicino la questione e cercherà di capirne di più. Ovviamente, gli argomenti di cui si parlerà in diretta sono tantissimi altri: a partire, quindi, dalle nuove nomination fino alle simpatie ed antipatie.

Infine, occhio ai nominati: chi uscirà, secondo voi?

L’isola dei famosi prolunga!

L’adventure reality di Canale 5 è stato promosso e prolunga di qualche settimana, ma come reagiranno i naufraghi? Staremo a vedere!