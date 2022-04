La sua assenza in studio fa discutere: ecco perché ha lasciato Uomini e Donne, incredibile

La sua assenza in studio fa discutere: ecco perché ha lasciato Uomini e Donne, a confessarlo è stato proprio lui.

Quello con Uomini e Donne è ormai un appuntamento fisso per il pubblico di Canale 5, che ogni giorno segue le avventure del trono più amato della tv. A rendere sempre più interessanti le puntate, poi, ci pensano le continue new entry, che arricchiscono il parterre della trasmissione. Se c’è qualcuno che arriva, però, c’è anche chi va via..

I telespettatori, infatti, hanno notato una clamorosa assenza nelle ultime puntate della trasmissione di Maria De Filippi. Uno dei protagonisti del trono Over non appare in studio da un bel po’ e, a quanto pare, ha lasciato il programma! Il motivo? È stato proprio lui a rivelarlo, in una lettera inviata a Isa e Chia. Scopriamo le sue parole.

Uomini e Donne, la sua assenza non è passata inosservata: perché ha lasciato lo studio?

Che fine ha fatto Ilie Maneschi? Fino a poco tempo fa, infatti, il cavaliere romano era impegnato nella conoscenza di Ida Platano. Dopo la rottura burrascosa con Alessandro Vicinanza, la dama bresciana stava uscendo proprio con Ilie: tra i due, anche se non era successo ancora nulla di eclatante, sembrava esserci feeling. All’improvviso, però, di Ilie non si è più parlato e il cavaliere non è più apparso in studio. Come mai?

Ebbene, a raccontare il motivo è stato proprio lui, che ha sottolineato come, sin dal primo giorno, non si sentisse a proprio agio in un contesto televisivo: “La mia reticenza alla trasmissione ( sarei voluto scappare già dal primo giorno), il mio non sentirmi adeguato a certe realtà nelle quali non sarei riuscito a snaturare il mio essere”. A questo si aggiungono anche problemi personali, sia sul lavoro che familiari: il cavaliere racconta che la mamma ha avuto un incidente proprio nel giorno del casting a Uomini e Donne, “La sua salute, già compromessa, è peggiorata”.

Si può definire, quindi, conclusa la conoscenza tra Ilie e Ida, che si sono salutati telefonicamente. La dama bresciana riuscirà a trovare l’amore grazie alla trasmissione di Maria De Filippi? C’è chi crede che il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri sia più vicino che mai…