L’attrice ha perso più di 35 chili, sapete come ha fatto? Ecco il suo metodo; le sue parole sui social.

La sua trasformazione ha colpito tutti: la famosa attrice ha perso più di 35 chili in 18 mesi. E il suo dimagrimento è visibile attraverso i suoi scatti sui social, dove si mostra con un aspetto assolutamente rivoluzionato. Ma come ha fatto a perdere tutti questi chili?

Contrariamente a quanto è stato riportato per diverso tempo, l’attrice non ha ricorso ad alcuna dieta miracolosa. A rivelarlo è stata proprio lei. Scopriamo i dettagli e qual è il vero metodo utilizzato dalla star.

La famosa attrice ha perso 35 chili in poco tempo: ecco come

No, dietro il dimagrimento di Rebel Wilson non c’è il metodo Mayr. Per molto tempo, diversi quotidiani hanno dichiarato che l’attrice seguisse un percorso dietetico chiamato proprio metodo Mayr, ma è stata la stessa attrice australiana a smentire, attraverso Instagram. La star ha condiviso uno screen in cui era riportata proprio una notizia che la associava alla suddetta dieta e ha commentato: “Questa non è mai stata la mia dieta. Per favore, smetti di scrivere queste cose”.

Come ha fatto, quindi, a perdere peso? Niente diete drastiche, né pillole dimagranti, l’attrice ha cambiato stile di vita, scegliendo un’alimentazione più salutare, allegata ad attività fisica costante. In un’intervista a Peaole, la Wilson ha dichiarato che in passato assumeva circa 3000 calorie al giorno e mangiava quasi totalmente carboidrati: “Sono passata a seguire una dieta ricca di proteine, il che è impegnativo perché non mangiavo molta carne. Mangio pesce, salmone e petto di pollo.” Ecco il “prima e dopo” della star, protagonista di ‘Fat Army’ e della trilogia di ‘Pitch Perfect’:

Eh si, un cambiamento davvero notevole quello dell’attrice e comica australiana, oggi 42 enne. Un cambiamento iniziato proprio nel 2020, quando ha deciso di dare via al suo “anno della salute”, iniziando a cambiare le sue abitudini alimentari e il suo stile di vita. Che dire, obiettivo raggiunto! E voi, conoscevate la sua storia?