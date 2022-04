Elisabetta Canalis l’ha fatto davvero! Pazzesco: c’entra il suo abito da sposa

Moglie del chirurgo Brian Perri dal 2014, la bellissima Elisabetta Canalis ha fatto col suo abito da sposa ciò che pochi immaginerebbero!

Nonostante abbia lasciato l’Italia ormai da diversi anni, Elisabetta Canalis continua ad essere amata dai connazionali. Ritenuta “la velina per eccellenza”, anche avendo superato i 40 anni resta una delle donne più belle che siano mai apparse in tv.

In terra californiana, Elisabetta si è trasferita per iniziare una nuova vita accanto a colui che nel 2014 è poi diventato suo marito. Dopo essere stata fidanzata con l’ex calciatore Christian Vieri e con la star di Hollywood George Clooney, infatti, nella sua vita è arrivato il chirurgo italo americano Brian Perri, da cui ha avuto nel 2015 la figlia Skyler Eva.

Nato l’11 dicembre del 1967, Brian è laureato all’Allegheny College in Pennsylvania e si è poi specializzato in ortopedia al Lake Erie College. Non solo: ha anche un master in neurologia conseguito all’università di Hartford.

Incontratisi per la prima volta nel 2013 ad una festa a Los Angeles, tra lui ed Elisabetta sembra proprio essere scoccato un colpo di fulmine visto che sono arrivati all’altare appena un anno dopo!

A proposito dell’abito da sposa, stupirà molti sapere cosa ne ha fatto l’ex velina: incredibile!

Elisabetta Canalis, cosa ha fatto del suo abito da sposa: è successo per davvero!

Come mostrano i tanti scatti condivisi dalla coppia sui social, il legame tra Elisabetta e Brian resta molto solido ancora oggi a distanza di diversi anni dalle nozze.

Donna perfettamente realizzata sia sotto l’aspetto sentimentale che sotto l’aspetto lavorativo, lo storico volto del tg satirico di Canale 5 è sempre rimasta con i piedi ben piantati per terra e non si è mai risparmiata nel lottare per cause che richiedono partecipazione e solidarietà.

Proprio questa sua caratteristica ha fatto sì che Elisabetta prendesse una decisione davvero singolare circa il vestito del suo giorno più bello. Ha messo all’asta il suo abito da sposa ed ha destinato la somma ricavata alla beneficenza. Un gesto nobile, che non molte avrebbero fatto e che ce la fa apprezzare ancora di più!

