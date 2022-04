Elodie, cos’è successo di preciso tra lei ed Emma Marrone: il retroscena

Cos’è successo esattamente tra Elodie ed Emma Marrone? La cantante racconta tutto di preciso: il retroscena inimmaginabile.

Se si pensa a due voci femminili della musica italiana di successo, non si può fare a meno di citare loro: Elodie ed Emma Marrone! Provenienti entrambe dallo stesso talent seppure di edizioni diverse, le due giovanissime cantanti hanno saputo cavalcare la cresta dell’onda in men che non si dica. Oggi sono amatissime e la loro musica riesce a mettere sempre tutti d’accordo.

Tutti gli appassionati e gli amanti di Amici lo ricorderanno benissimo: Emma Marrone è stata anche la coach di Elodie. Ricordate quando, nella fase finale del programma, le due squadre di talenti erano capitanate da due personaggi dello spettacolo? Ebbene. Nell’edizione di Elodie, è stata proprio la cantante salentina a farsi portavoce della squadra bianca. Tra le due, come ricorderete, scattò immediatamente la classica chimica. Tanto è vero che, dopo il talent, si era creato un vero e proprio rapporto di amicizia tra loro. Tutto ad un tratto, però, si sono allontanate. Ebbene. Cos’è successo tra Emma Marrone ed Elodie? A spiegarlo, è stata quest’ultima a Vanity Fair nel 2018.

Cos’è successo tra Emma Marrone ed Elodie? È lei a raccontare tutto

Possono finire importanti e grandi storie d’amore – come è accaduto ad una coppia formatasi nello studio di Uomini e Donne – ma possono anche giungere al termine solide amicizie. È proprio questo quello che è successo ad Emma Marrone ed Elodie. Le due, come dicevamo poco fa, si sono conosciute nella scuola di Amici e subito è scattata un’intesa. Tutto ad un tratto, però, la cantante romano ha scelto di prendere le distante dall’ex vincitrice salentina: perché? A rivelare ogni cosa, è stata la Di Patrizi a Vanity Fair nel 2018.

“Era la mia coperta di Linus”, ha iniziato a dire, spiegando il rapporto simbiotico tra loro. Questo, però, non è affatto nelle corde di Elodie, che molto presto ha scelto di distaccarsi da lei volontariamente. “Non sono abituata ad appoggiarmi a lungo, e mi terrorizzava l’idea di dipendere da lei, confondendo stima ed emulazione”, ha detto ancora. Ovviamente – come ribadito dalla diretta interessata – il distacco non è stato assolutamente facile, ma inevitabile. “Dovevo volare senza paracadute”, ha detto.

Seppure l’inevitabile distacco artistico, Elodie ha ribadito di essere grata ad Emma Marrone e di continuare ad esserle legata.

Com’è cambiata Elodie dai tempi di Amici

Se la sua vita è drasticamente cambiata dopo Amici – seppure la mancata vittoria – quella che è rimasto identica al passato, è proprio la sua bellezza. Oggi è una splendida donna in carriera, ma non si può fare a meno di notare quanto sia rimasta identica negli anni.