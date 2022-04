Uomini e Donne, Ida e Riccardo: il colpo di scena che nessuno si aspettava

Uomini e Donne, tra Ida e Riccardo accade un colpo di scena che nessuno si aspettava: cos’è successo esattamente? Incredibile!

Uomini e donne non smette mai di stupirci! Proprio in queste ultime settimane, infatti, è accaduto quello che nessuno si sarebbe mai aspettato di rivedere sul piccolo schermo: Riccardo Guarnieri nuovamente nel parterre.

Se da una parte vi sono i “nuovi” protagonisti che riescono facilmente a catturare l’attenzione su di sé – proprio come ha fatto la simpaticissima Pina e Catia – dall’altra vi sono i “vecchi” che ritornano a far parlare. Stiamo parlando proprio di Riccardo Guarnieri, amatissimo cavaliere del parterre e, soprattutto, ex compagno di Ida Platano. I due, come ricorderete, si sono conosciuti nel dating show di Uomini e Donne. Ed hanno iniziato una splendida storia d’amore, durata quasi tre anni. Ad oggi, entrambi sono single ed hanno scelto di partecipare al programma di Canale 5 per tentare di ritrovare l’amore. In queste ultime settimane, però, tra loro è successo un vero e proprio colpo di scena.

Ida e Riccardo, clamoroso colpo di scena: nessuno se l’aspettava!

“Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”: sono proprio queste le parole che potremmo utilizzare per descrivere quello che sta succedendo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e donne. Il giovane pugliese è ritornato nel parterre maschile del programma e – seppure la conoscenza, poi terminata, con Gloria – sembrerebbe essere fortemente interessato a riacquistare il suo rapporto con la sua ex. Nel corso delle puntate, i due sono spesso vicino, ballano insieme e sembrerebbero aver ritrovato la serenità di un tempo. Qualche giorno fa, però, il colpo di scena che nessuno si aspettava.

Terminato un loro ballo insieme, Tina Cipollari non ha potuto fare a meno di notare la loro sintonia. E così, come al suo solito, ha chiesto ad Ida se provasse ancora attrazione nei confronti del suo ex. La reazione della parrucchiera bresciana è stata immediata. Seppure non abbia risposto direttamente alla domanda della romana, ha detto: “Da qualche tempo ci siamo ritrovati a parlare e questo mi fa stare bene, tra noi c’era qualcosa di non risolto”, ha detto la dama. Sottolineando che, circa un anno fa, in quello stesso studio si erano lasciati male e che da quel momento non si sono mai più visti e sentiti.

Cosa accadrà tra loro, secondo voi?