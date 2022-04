La dottoressa Pimple Popper, dramma atroce per Jennifer: un incubo durato 11 anni, clamoroso!

A La dottoressa Pimple Popper, Jennifer ha raccontato il suo dramma atroce durato ben 11 anni: davvero clamoroso, cos’è successo.

All’epoca della sua partecipazione a La dottoressa Pimple Popper, Jennifer era davvero giovanissima, eppure già da 11 anni viveva un dramma davvero atroce. Tutte le storie che vi abbiamo raccontato fino ad adesso hanno saputo catturare la nostra attenzione, ma questa della giovane paziente ha sconvolto tutti.

Da circa 11 anni, Jennifer ha raccontato di avere delle enormi escrescenze su entrambe le orecchie. Queste, oltre a procurarle tantissimo imbarazzo e disagio quando è tra la persone, le causano nausea, brividi, forti mal di testa e dolore. Insomma, non si tratta solo di una questione estetica, da come si può chiaramente comprendere. Cos’è successo? Cosa ha causato queste protuberanze? Da come raccontato dalla diretta interessata, il tutto sarebbe partito diversi anni prima quando ha scelto di farsi alcuni piercing alle orecchie. Molto presto, però, i fori si sono infettati e la situazione è diventata irreversibile.

La storia di Jennifer a La dottoressa Pimple Popper: dramma impressionante!

Una situazione molto simile a quella di Jennifer, La dottoressa Pimple Popper l’aveva già incontrata con Amber e Taylore, ma con la giovanissima paziente è rimasta completamente senza parole. Da quando ha scelto di farsi diversi piercing alle orecchie, la sua vita è drammaticamente cambiata. “Mi coprono i padiglioni auricolari, sento i suoni molto ovattati”, ha raccontato. Spiegando, inoltre, altri problemi che ne sono conseguiti. “Combatto con disturbi alimentari e con la depressione. Mi sento come una persona deforme”, ha detto ancora. Insomma, un dramma vero e proprio.

Appena recatasi presso lo studio della dottoressa Pimple Popper, la dermatologa ha immediatamente tranquillizzato la sua paziente, dicendole che si trattava di cheloidi, ma non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto questi fossero davvero grandi. Tuttavia, si è subito messa in opera per asportarli. L’operazione, ovviamente, è stata piuttosto lunga e non sono mancati piccoli “imprevisti”, ma tutto sommato è andata alla grande.

Dopo l’operazione, Jennifer non ha potuto trattenere le lacrime e la sua emozione.