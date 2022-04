Maurizio Costanzo giornalista di successo, ma sapete che studi ha fatto? Difficile indovinare

Vera istituzione nel mondo del giornalismo, Maurizio Costanzo ha alle spalle una carriera incredile: forse, però, non sapete studi ha fatto!

La passione per il giornalismo lo accompagna sin da giovanissimo, quando ad appena 18 anni approdò alla redazione di Paese Sera. Quello, per Maurizio Costanzo, fu l’inizio di una carriera ricca di traguardi e successi tra cui il più duraturo è stato indubbiamente il Maurizio Costanzo Show di cui, proprio nei prossimi giorni, potremo vedere le nuove puntate.

Il suo grande talento di comunicatore lo ha portato negli anni a ricoprire anche altri importanti ruoli in tv e in radio, come quello di conduttore, autore, paroliere regista e persino sceneggiatore. Fondatore della società di produzione Fortuna Audiovisivi, dal 1997 al 1999 Costanzo è stato persino direttore di Canale 5.

E’ noto che dal 1995 al 2009 abbia svolto anche la professione di docente di Teoria e Tecnica del linguaggio televisivo presso l’Università La Sapienza di Roma. Inoltre, a partire dall’anno accademico 2011/2012, ricopre il ruolo di professore di sociologia della comunicazione e radio-televisiva all’Università degli Studi Niccolò Cusano.

Insomma, in più di sessant’anni di carriera, il marito di Maria De Filippi è stato in grado di cimentarsi in varie sfide, ottenendo vittorie e riconoscimenti. Se della sua vita privata sappiamo abbastanza a partire dal suo intenso passato sentimentale, pochi conoscono il suo percorso di studi.

Che studi ha fatto Maurizio Costanzo prima di diventare famoso: l’avreste mai detto?

Nato a Roma il 28 agosto del 1938, suo padre Ugo era un impiegato statale presso il Ministero dei Trasporti e sua madre Jole una casalinga. Conseguito il diploma in Ragioneria, decise di non proseguire con l’università per dedicarsi anima e corpo alla carriera. Era il lontano 1956!

Tra l’altro, al debutto di Costanzo come giornalista è legato un aneddoto che vede coinvolto anche Indro Montanelli. Appena sedicenne, Maurizio gli scrisse una lettera. Montanelli gli telefonò e lo invitò l’indomani alla redazione del Corriere della sera.

C’è infine un particolare che non tutti ricorderanno: nel 2009 il conduttore ha ottenuto una Laurea Honoris Causa in Giornalismo, editoria e multimedialità presso l’Università IULM di Milano.

Un titolo meritatissimo, siete d’accordo?