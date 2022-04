A un mese dalla nascita il grande annuncio: “Il mio piccolo l’uomo”, l’amatissimo attore è diventato papà per la seconda volta.

“Il mio piccolo uomo. Sono così felice che sei in questo mondo bel bambino. Prometto di renderti orgoglioso piccolino”. Sono queste le prime parole che il celebre attore ha dedicato al suo amato figlio appena nato!

Come spiega nell’annuncio sui social, il piccolo è venuto alla luce “nell’ultimo mese“, ma la data esatta non è stata resa nota. La coppia, però, ha deciso che era arrivato il momento di condividere questa meravigliosa notizia con fan e amici, super felici per questa dolcissima novità. Il piccolo è il secondogenito del famoso attore, già papà di una bambina nata nel 2017. Curiosi di conoscere i dettagli di questa meravigliosa notizia? Vi raccontiamo tutto!

L’amatissimo attore è diventato papà bis: l’annuncio sui social fa impazzire i fan

Se Breaking Bad è, ancora oggi, una delle serie tv più amate e seguite al mondo, gran parte del merito è anche suo. Parliamo di Aaron Paul, che nella serie AMC ha vestito i panni di uno dei protagonisti, Jesse Pinkman, facendosi conoscere ed apprezzare dai fan di tutto il mondo. Ebbene, l’attore americano è diventato papà per la seconda volta!

Dopo la nascita di Annabelle nel 2017, Aaron e la moglie Lauren Parkesian sono diventati genitori del piccolo Ryden Caspian. L’annuncio è arrivato qualche ora fa, sul profilo social dei nei genitori, ma non è stata resa nota la data di nascita esatta del piccolo. Del quale i genitori hanno postato alcune, tenerissime, immagini in bianco e nero. Una gioia immensa per la coppia, insieme dal 2012: si sono sposati un anno dopo, nel 2013, con una splendida festa in maschera in California. E, per i fan di Breaking Bad, c’è un’altra bellissima notizia.

Sapete chi sarà il padrino del piccolo? Si, proprio lui, Bryan Craston, il mitico Walter White. Oltre che colleghi, i due attori sono grandi amici e Aaron non ha esitato a chiedere a lui di essere il padrino del figlio. “Ha detto di no, è molto impegnato. No scherzo, era molto eccitato e onorato. Amo quell’uomo da morire, è uno dei miei migliori amici al mondo”, ha dichiarato Aaron al Jimmy Fallon Show. Non possiamo che mandare alla coppia i nostri migliori auguri di cuore… e benvenuto al mondo dolce Ryden Caspian.