Milly Carlucci, ecco chi sarebbe la prima concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle: che colpo!

In attesa della nuova edizione di Ballando con le stelle, spunta una clamorosa indiscrezione sull’identità della prima concorrente.

Ballando con le stelle è ormai una colonna di Rai1 da circa 17 anni. Da sempre condotto da Milly Carlucci, il programma che vede in sfida un diverso gruppo di personaggi famosi in ogni edizione, ha concluso qualche mese fa la sua sedicesima stagione con la vittoria di Arisa e Vito Coppola. La celebre cantante e il giovane ballerino hanno spesso ‘infiammato’ la pista con la loro evidente sintonia che ha appassionato moltissimo i telespettatori.

Già adesso, però, l’affezionato pubblico del talent attende con trepidazione la prossima stagione e la curiosità sula data d’inizio e su chi saranno i nuovi concorrenti è davvero tanta.

Sebbene sia un po’ presto per avere tante informazioni al riguardo, qualcosa è già iniziato a trapelare e possiamo dire che si tratta di indiscrezioni molto interessanti per il fedelissimi dello show.

Ballando con le stelle, nuova edizione: la prima concorrente potrebbe essere proprio lei!

In queste ultime ore Bubino Blog ha rivelato in anteprima la probabile data di partenza della diciassettesima stagione di Ballando. L’attesissimo giorno sarebbe l’8 ottobre 2022 e anche stavolta le puntate previste dovrebbero essere 10 in totale.

Proprio come accaduto l’anno scorso, Milly riaprirà la celebre pista di ballo del sabato sera in autunno. Ovviamente, accompagnata dal suo meraviglioso cast: Paolo Belli con la sua orchestra, la voce fuori campo di Foxy John e la temutissima giuria composta da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e, naturalmente, Carolyn Smith.

Ma cosa si sa dei probabili concorrenti? E’ Vero Tv a fare il primo nome, quello di Paola Barale. Secondo il noto settimanale, la proposta di Milly Carlucci sarebbe stata finalmente accettata dall’ex valletta di Mike Bongiorno dopo svariate esitazioni.

Se l’ipotesi dovesse rivelarsi veritiera, si tratterebbe di un ‘colpaccio’ per la conduttrice: nota per essere una donna forte e determinata, la bionda Paola sarà sicuramente un osso duro per i giudici che con lei troveranno pane per i loro denti! Insomma, la Barale potrebbe davvero aggiungere quel pizzico di pepe che tanto piace al pubblico.

A noi sembra un’idea geniale: voi cosa ne dite?