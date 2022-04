Nicolas Vaporidis, retroscena impensabile: “Mi fa paura…”, cosa non riesce a fare

È tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi, ma su Nicolas Vaporidis spunta un retroscena impensabile: cosa non riesce a fare.

È la sua prima volta in un reality, eppure Nicolas Vaporidis ha ampiamente dimostrato di essere all’altezza della situazione. Divenuto uno dei naufraghi de L’Isola dei famosi, il famoso attore si è rivelato un vero e proprio concorrente d.o.c.

Così come Enrico Papi, anche Nicolas Vaporidis ne ha fatta di strada prima di diventare un attore di successo. Ad oggi, è amatissimo e vanta di una carriera davvero impressionante: vi siete mai chiesti, però, che cosa faceva il buon Vaporidis prima di cavalcare la cresta dell’onda? Come tutti sanno, il suo esordio come attore è avvenuto nel 2002, quando ricopre un ruolo nel film “Il ronzio delle mosche”. Da quel momento, Nicolas è inarrestabile! Ed oltre ad essere amato per avere interpretato il simpaticissimo Luca Molinari in “Notte prima degli esami” e “Notte prima degli esami oggi”, l’attore ha vestito tantissimi altri panni di un certo calibro. Nonostante ad oggi sia amatissimo, però, siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto. C’è una cosa, infatti, che l’attore non riesce proprio a fare: ecco qual è la sua più grande paura!

Cosa faceva Nicolas Vaporidis prima di diventare un attore?

Nato a Roma nel 1981, Nicolas Vaporidis consegue la maturità e decide di iscriversi all’università. Nel bel mezzo del suo percorso, da quanto si legge dal web, sembrerebbe che l’attore abbia deciso di abbandonare l’Italia e di trasferirsi a Londra per inseguire il sogno impartitogli da suo nonno. È proprio qui, infatti, che inizia a studiare inglese e a frequentare i primi corsi di recitazione. Il debutto da attore, come dicevamo precedentemente, è arrivato esattamente nel 2002. E, da quel momento, ha cavalcato l’onda del successo. Nonostante, però, oggi sia famosissimo, siamo certi che non tutti i suoi ammiratori conoscono tutto su di lui. Sapete, ad esempio, che l’attore ha una “particolare” fobia. Ad “Ok Salute e Benessere”, infatti, il buon Vaporidis ha raccontato di avere una vera e propria paura.

Nel 2014, infatti, Nicolas Vaporidis ha raccontato di soffrire di demofobia, ovvero di avere la paura di stare nei posti affollati. “Io in mezzo a quel delirio non posso stare. Non è che non voglia, non ci riesco proprio. Sono agghiacciato dalla folla, la gente mi terrorizza”, ha raccontato diversi anni fa.

Un retroscena incredibile, vero?