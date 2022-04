Roberto Valbuzzi, la foto che risale a quando non era ancora famoso: quasi irriconoscibile

In questa foto Roberto Valbuzzi è davvero irriconoscibile, ecco com’era lo chef prima del successo: lo scatto imperdibile!

Roberto Valbuzzi, lo chef di Varese che ha conquistato il pubblico portando sullo schermo il suo talento, l’ironia e la simpatia. Gambero Rosso Channel, Food Network e Real Time sono solo alcuni dei ‘veicoli’ tramite i quali è riuscito a farsi strada sul piccolo schermo.

La passione per la cucina è viva in lui sin da ragazzino. Il Diploma alla scuola Alberghiera è uno dei primi traguardi conquistati con tanto amore e passione. Il successo arriva anche in tv, dove approda sui principali canali televisivi tra i quali Sky e Rai 1 dove prende parte a La Prova del Cuoco. Esperienze televisive di ogni tipo, abbiamo visto Roberto Valbuzzi nelle vesti di chef e di giudice e si è presto fatto amare da un’ampia schiera di telespettatori e telespettatrici.

Anche su Instagram raccoglie un grande seguito. Sul suo canale social è molto attivo ed interagisce spesso con il suo pubblico. E proprio all’interno del suo profilo, l’amatissimo chef ha condiviso uno scatto che risale a qualche tempo fa in cui appare davvero irriconoscibile. Riuscite a riconoscere Roberto Valbuzzi in questa foto?

Roberto Valbuzzi, lo riconoscete in questa foto? Irriconoscibile

Il suo profilo Instagram vanta oltre 600mila seguaci. All’interno della sua galleria social, Roberto Valbuzzi condivide non solo la sua grande passione per la cucina. Diversi sono gli scatti in cui il giovane chef appare insieme alla sua splendida famiglia, o dove mostra un’altra delle sue passioni, quella per le auto. A proposito di famiglia, è facile evincere da quelle meravigliose foto che lo Chef di Varese sia particolarmente innamorato della sua splendida moglie e della loro dolcissima bimba.

Poche ore fa, Roberto Valbuzzi ha condiviso nel suo profilo un album di immagini in cui appare insieme alla sua dolce metà e ci coglie di sorpresa questa foto in cui appare giovanissimo e a tratti molto diverso da come siamo abituati a vederlo oggi in tv.

In occasione del loro decimo anniversario, lo chef dedica delle parole al miele alla sua bellissima moglie Eleonora: “Una delle primissime foto insieme. Praticamente due bambini che avevano tanti sogni in testa e la voglia matta di realizzarli con qualcuno accanto. E’ veramente bastato uno sguardo sulle strisce pedonali il 20 Aprile di 10 anni fa per dirci che tutti quei sogni li avremmo realizzati insieme“. Giovanissimi allora e bellissimi oggi, non li trovate splendidi?