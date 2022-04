The Voice Senior, ci sarà la terza edizione ma senza di lei: clamorosa indiscrezione

The Voice Senior, confermata la terza edizione ma lei non ci sarà: la clamorosa indiscrezione! Da chi sarà sostituita?

La prima e la seconda edizione avevano conquistato il pubblico, ed ora tutti si domandano se vedremo sul piccolo schermo anche la terza edizione di The Voice Senior. Ebbene, la risposta è affermativa ma qualcosa in questa nuova stagione cambia perché un volto amatissimo dal pubblico non ci sarà. Di chi stiamo parlando?

Al via quindi la ‘toto scommessa’, quale sarà il volto che non vedremo nella terza edizione del famoso programma condotto da Antonella Clerici? Si tratta di un volto appartenente alla giuria. Se ben ricorderemo già tra la prima e la seconda edizione ci fu un cambio di giuria. Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi presenti nella prima stagione, furono poi sostituiti da Orietta Berti nella seconda. Anche stavolta all’interno del programma condotto dall’amatissima Antonella Clerici ci saranno dei cambi di rotta. Chi mancherà all’appello tra i giudici presenti? Scopriamolo!

Al via la terza edizione di The Voice Senior, cosa cambia: chi non ci sarà

Al timone della conduzione di The Voice Senior alla sua terza edizione si conferma ancora una volta la splendida Antonella Clerici. A partire dal suo esordio nel 2020 il programma si è confermato in tutta la sua grandezza grazie ad un altissimo numero di ascolti che lo ha portato al trionfo. Tuttavia, all’interno dello show qualcosa si prepara a cambiare perché uno dei volti amatissimi appartenente alla giuria, non ci sarà. Di chi stiamo parlando?

Si direbbero confermati gli amatissimi tre giudici: Clementino, attualmente anche impegnato nella conduzione di Made in Sud, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe Orietta Berti a non essere presente tra i membri della giuria nella nuova edizione dello show condotto da Antonella Clerici. Come è accaduto per le prime due edizioni, anche per la terza stagione del talent il quarto giudice non sarà lo stesso.

Chi prenderà quindi il posto di Orietta Berti? Al momento non è ancora stato data un’ufficialità per cui non si conosce il nome del possibile sostituto. Non ci resta che attendere per delle succose novità!