Uomini e Donne, spunta un retroscena sulla tronista Veronica: l’ex corteggiatrice racconta tutto

Un ex volto noto di Uomini e Donne rivela a sorpresa, tramite Instagram, qualcosa di inaspettato sulla tronista Veronica Rimondi.

Arrivata sul trono qualche settimana fa nel tentativo di trovare la propria anima gemella, Veronica Rimondi ha fatto subito parlare di sé. Tra sostenitori e detrattori della nuova protagonista femminile del Trono Classico, il web ha notato in lei una certa somiglianza con un’ex corteggiatrice che abbiamo conosciuto qualche anno fa.

Si tratta di Marta Pasqualato, vecchia conoscenza del dating show targato Mediaset, che nella stagione 2017/2018 partecipò alla trasmissione per corteggiare Nicolò Brigante.

Quest’ultimo alla fine non la scelse e Marta tornò alla propria vita di studentessa in Medicina. Traguardo peraltro raggiunto un paio d’anni dopo e che le sta regalando immense soddisfazioni.

Lasciatasi definitivamente alle spalle la tv, l’ex corteggiatrice è attualmente appagata anche dal punto di vista sentimentale ed ha intrapreso una convivenza col compagno.

In queste settimane, però, il suo nome è iniziato nuovamente a circolare sui social. In pratica, da quando sul trono della stagione in corso è seduta la Rimondi per via della somiglianza che molti ravvisano tra le due.

Dal momento che, addirittura, molti utenti hanno preso a seguirla sui social credendo che il suo profilo sia quello dell’attuale tronista, la Pasqualato si è vista costretta a chiarire una volta per tutte l’equivoco. Lo ha fatto tramite delle storie su Instagram da cui è emerso un retroscena che ha a che fare proprio con Veronica.

Marta Pasqualato contro la tronista Veronica: cos’è successo prima di Uomini e Donne

Dopo aver precisato che si tratta di uno scambio di persona, l’ormai dottoressa veneziana ha rivelato di conoscere Veronica fuori dal programma: “Mi stava anche mezza sul ca**o. Abbiamo un paio di ex in comune, lo dico tranquillamente perché sto già leggendo qualcosa. E basta. Non sono io, sto facendo altro nella vita”.

Insomma, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha espresso chiaramente una certa antipatia nei confronti della Rimondi. E la cosa sembrerebbe essere reciproca, stando a quanto racconta Marta: “Mi ha pure bloccato sui social tra l’altro, ma non sono io. Andate a seguire lei raga, povera cristiana”.

Cosa ne pensate? Secondo voi ci saranno altre rivelazioni al riguardo?