In che cosa consiste la laurea di Vladimir Luxuria? Il suo titolo di studio

Vi siete mai chiesti in che cosa consiste la laurea di Vladimir Luxuria? Scopriamo insieme il suo percorso di studio: non tutti lo immaginano.

Se da una parte L’Isola dei Famosi 2022 ha presentato tantissime novità, dall’altra non ha potuto fare a meno di scegliere come protagonisti indiscussi alcune delle sue pietre miliari. Al timone, per la seconda volta consecutiva, vi è Ilary Blasi. Tra i suoi opinionisti, invece, vi sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino, due volti conosciutissimi dell’adventure reality.

Molto probabilmente non tutti lo ricordano, ma Vladimir Luxuria non solo ha preso parte a L’Isola dei Famosi come naufraga nel corso della sua sesta edizione, accaparrandosi il montepremi finale, ma è stata anche una sua inviata nel 2012 e, rispettivamente nel 2011 e 2017, ha vestito i panni di opinionista. Insomma, chi meglio di lei conosce tutti i “segreti” dell’isola e le sue dinamiche. Sarà proprio per questo motivo che Ilary Blasi l’ha fortemente voluta al suo fianco in questa nuova avventura. In attesa di poterla vedere nuovamente questa sera, scopriamo qualche cosa in più sul suo conto. Ad esempio, sapete in che cosa consiste la laurea di Vladimir Luxuria? In molti se lo chiedono, ma in pochissimi lo sanno.

In che cosa ha conseguito la laurea Vladimir Luxuria?

Nata a Foggia nel 1965, sembrerebbe che Vladimir Luxuria abbia da sempre conquistato il centro della scena. Dapprima come organizzatrice di feste presso una discoteca locale ed, in seguito, come protagonista indiscussa di diversi spettacoli dal vivo, sembrerebbe che la simpaticissima opinionista de L’Isola dei Famosi abbia da sempre sognato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Prima di farlo, però, non ha potuto fare a meno di terminare i suoi studi liceali, ma anche quelli universitari. Sapete in che cosa ha conseguito la laurea?

Leggendo la sua biografia, abbiamo scoperto che – nel 1985 – Vladimir Luxuria lascia la sua città d’origine e si trasferisce a Roma. È proprio qui che si iscrive a La Sapienza di Roma e qualche anno più tardi si laurea in Lingue e letterature straniere con 110 e lode ed una tesi su Joseph Conrad, scrittore e navigatore polacco.

Conoscevate questo retroscena su Vladimir Luxuria?