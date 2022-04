Amici 21, com’era Nunzio qualche anno fa: in questo vecchio scatto noterete i cambiamenti

Avete mai visto Nunzio in una vecchia foto? Vediamo com’era il ballerino di Amici 21 qualche anno fa.

Amici è un talent show molto amato e ogni anno gli ascolti sono da record. Stiamo vivendo a pieno le emozioni e i colpi di scena della ventunesima edizione. Edizione che è arrivata alla fase Serale.

In ogni puntata le eliminazioni sono sempre più difficili dato che tutti gli allievi hanno talento e passione da vendere. Dopo la scorsa puntata in cui è stata eliminata Carola, questa sera un altro allievo dovrà abbandonare la scuola visto che la finale è ormai alle porte e non manca molto. Tra i ballerini che sicuramente non passa inosservato, non solo per il talento ma anche per il suo savoir faire c’è Nunzio. E’ entrato poche settimane prima del Serale ma ha conquistato in poco tempo il pubblico del talent show. Vi chiediamo, avete mai visto com’era il ballerino di latino americano qualche anno fa? Vediamo se ci sono stati dei cambiamenti.

Amici 21, com’era Nunzio qualche anno fa: spunta una vecchia foto del ballerino

Nunzio è il ballerino scelto da Raimondo Todaro. E’ entrato soltanto poche settimane prima del Serale, dopo che Mattia, per un infortunio è stato costretto a lasciare la scuola. Per questo, la produzione ha messo il maestro di latino americano davanti ad una scelta, ovvero decidere se prendere Nunzio nella scuola, nel suo team, dato che proprio il ballerino era entrato all’inizio del talent ma nel confronto con Mattia, la giuria esterna aveva scelto quest’ultimo.

Nunzio non passa di certo inosservato: entusiasmo, schiettezza, passione e tanto talento non mancano al ballerino di latino americano. Con i suoi tutorial rivolti alla maestra Celentano ha conquistato il pubblico. L’abbiamo conosciuto così nella scuola ma avete mai visto com’era qualche anno fa?

Questo è un vecchio scatto. Risale al 2019, data di pubblicazione sul suo canale instagram. Naturalmente non sono passati molti anni e di conseguenza non notiamo forti cambiamenti. Sembrerebbe che un po’ Nunzio sia maturato dato che è giovanissimo e che abbia cambiato modo di portare i capelli, adesso sono molto più sciolti e morbidi. Voi notate qualche cambiamento?