Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 23 Aprile: tanti ospiti, ma anche la storia di una grandissima guerriera.

Seppure l’appuntamento della Domenica pomeriggio non ci sarà più, ma sarà un “replay” delle interviste più belle di questa edizione, la puntata di Verissimo del Sabato pomeriggio non può affatto mancare. E così, a partire dalle ore 16:30 di oggi 23 Aprile, la Toffanin darà il via ad un appuntamento imperdibile.

Le anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 23 Aprile, infatti, ci dicono che gli ospiti previsti sono davvero imperdibili. Non mancheranno alcuni personaggi reduci da quei programmi televisivi che, in queste ultime settimane, stanno popolando i nostri palinsesti, ma ci saranno anche tanti personaggi nuovi. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle. D’altra parte, ne siamo totalmente abituati. Pronti a scoprire ogni cosa pure voi?

Verissimo, anticipazioni di Sabato 23 Aprile: ospiti fenomenali in studio!

In attesa di scoprire se l’indiscrezione lanciata dal settimanale “Nuovo” sia pure realtà oppure no, Silvia Toffanin non può affatto mancare nell’appuntamento settimanale col suo Verissimo. Giunta quasi alle battute d’arresto di questa edizione, la padrona di casa non perde occasione di poter sorprendere il suo pubblico con degli ospiti davvero incredibili. A proposito, chi si racconterà oggi?

Pronti anche voi a scoprire le anticipazioni della puntata di Verissimo del 23 Aprile? Eccoli tutti: ne vedremo sicuramente delle belle!

Carola Puddu: dopo 7 mesi trascorsi all’interno della scuola di Amici, la ballerina sarda ha dovuto lasciare il talent per sempre. Prima di farlo, però, la giovane Carola ha ricevuto una splendida proposta di lavoro, che non ha affatto reso vano il suo percorso nella scuola. A Verissimo, la ballerina si racconterà senza filtri. Spiegando, magari, la sua “rinascita” ad Amici dopo un periodo piuttosto brutto;

Insomma, una puntata piuttosto ricca, durante la quale non mancheranno risate, ma anche tante emozioni.