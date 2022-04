Avete mai notato cosa porta con sé Maria De Filippi ad Amici? Non ne fa mai a meno

Avete notato anche voi cosa porta con sé Maria De Filippi ad Amici? Non ne fa mai a meno: di che cosa si tratta, incredibile.

Che Maria De Filippi sia la regina di Mediaset, è indiscusso! Attualmente al timone di Amici, in particolare della sua fase finale, e di Uomini e Donne, la conduttrice è la portatrice di tantissimi incredibili successi.

Sono davvero tantissime le abitudini che Maria De Filippi svolge quando è in video a cui tutti hanno fatto caso. Ad esempio, avete notato anche voi che la regina di Uomini e Donne è solita mangiare delle caramelle in tutte le sue trasmissioni? Sembrerebbe, infatti, che dietro a questo gesto si nasconda un motivo ben preciso. A questo punto, ci sorge un’altra domanda: avete fatto caso che, ad ogni inizio puntata di Amici, la padrona di casa ha tra le mani un oggetto? Siamo certi che anche voi l’avrete notato ed anche voi vi sarete chiesti il motivo di questo gesto. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Maria De Filippi non ne può fare a meno ad Amici: avete notato anche voi?

Se da una parte vi è l’abitudine di mangiare caramelle, dall’altra non si può fare affatto a meno di notare anche la sua abitudine di sedersi sui gradini dello studio di Uomini e Donne. Sapete perché lo fa? A Fabio Fazio nel 2018, ha rivelato di avere un motivo ben preciso. A quanto pare, però, anche il gesto di portare in tutte le sue trasmissioni un oggetto piuttosto specifico rientra nelle “famose abitudini” di cui non ne può fare affatto a meno.

Sempre nella medesima intervista a Che Tempo che fa nel 2018, Maria De Filippi ha svelato di portarsi sempre dietro un astuccio di colore grigio risalente al tempo delle medie. “L’ho portato con me una volta quando ho fatto Pavia-Roma. Non lo usavo come astuccio delle caramelle, ma non avendo comprato il beauty vi ho infilato tutti i trucchi dentro”, ha rivelato. Spiegando che, da quel momento, è rimasto l’oggetto che porta sempre con sé e nel quale inserisce le sue caramelle.

L’avreste mai immaginato?