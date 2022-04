Dopo L’Isola dei Famosi torna in televisione con un programma tutto suo: l’indiscrezione sull’ex naufraga del reality show.

Continua l’avventura nei naufraghi sull’Isola dei famosi. Un’avventura ricca di sorprese e doppie opportunità: chi lascia la palapa, infatti, si reca su Playa Sgamada, un luogo di passaggio. Da lì, si può tornare in gioco o lasciare definitivamente il reality. In molti sono tornati anche più volte indietro, dopo l’eliminazione, ma c’è chi, invece, ha dovuto salutare per sempre l’isola… come la naufraga di cui vi parleremo oggi!

La concorrente è stata eliminata definitivamente dal reality show, essendo risultata la meno votata al televoto. Per lei, però, è in arrivo una splendida notizia. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex naufraga sarà presto al timone di un programma tutto suo. Scopriamo i dettagli.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi torna in televisione: ecco dove la vedremo

È stata una delle protagoniste assolute dell’attuale edizione de L’Isola dei famosi e, ben presto, potremmo rivederla in tv alla conduzione di un programma. Di chi stiamo parlando? Della meravigliosa Roberta Morise, che ha lasciato il reality lo scorso 7 aprile, battuta al televoto dalle altre naufraghe su Playa Sgamada. Ebbene, dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5, Roberta sarebbe pronta a tornare in tv al timone di una trasmissione in onda questa estate.

A rivelarlo è TV Blog, secondo il quale Roberta Morise condurrà Camper, un programma Rai che, per i mesi estivi, sostituirà la trasmissione culinaria di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno. Il programma, quindi, andrà in onda nella fascia mattutina: secondo quanto riportato da Tv Blog, l’ex naufraga affiancherà Tinto, pseudonimo di Nicola Prudente. Secondo TV Blog, la Rai avrebbe preferito Roberta a Bianca Guaccero per la conduzione del programma estivo.

Al momento, non sappiamo nulla sul format, che riporterà Roberta in Rai dopo un periodo non proprio piacevole. Come ha raccontato di recente a Verissimo, la conduttrice non si aspettava la non conferma alla conduzione de I Fatti Vostri, dove ha affiancato Giancarlo Magalli da 2018 al 2020. Non ci resta che attendere per scoprire di più su questa nuova avventura televisiva per Roberta!