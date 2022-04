Drammatico incidente stradale in Beautiful: l’amato protagonista perderà la vita, fan distrutti; ennesimo colpo di scena nella soap di Canale 5.

Tra le puntate americane di Beautiful e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi. Ma, grazie alle anticipazioni, possiamo conoscere in anteprima cosa sta accadendo ai protagonisti dell’amatissima soap opera… Ebbene, non ci sono buone notizie!

Alcuni dei protagonisti della serie vivranno dei veri e propri drammi e più di un personaggio lascerà la soap in modo doloroso. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà continuate a leggere!

Beautiful, drammatico incidente stradale: il personaggio perderà la vita

Appassionati di Beautiful tenetevi forte: ben presto arriveranno tantissime sorprese nella trama della vostra soap opera preferita. E, purtroppo, non si tratta di belle sorprese. Abbiamo già parlato più volte della sconvolgente morte di uno dei protagonisti assoluti della serie, il dottor Finn: la sua uscita di scena ha letteralmente spezzato il cuore dei telespettatori. Ma non è tutto.

Prima della drammatica sparatoria in cui saranno coinvolti Finn e Steffy, ci sarà, infatti, un altro terribile incidente. Un incidente stradale, a causa del quale perderà la vita e, quindi, uscirà di scena dalla soap, un altro protagonista. Di chi stiamo parlando?

Di Vinny Walker, l’amico di Thomas Forrester. Proprio in questi giorni, il ragazzo è sempre più presente nelle puntate, e il motivo è molto semplice: è stato lui a manomettere il test di paternità, facendo risultare che il papà del figlio di Steffy fosse Liam. Ma non è così: Vinny ha cercato di aiutare Thomas a riavvicinarsi a Hope, allontanando quest’ultima da Liam. Ben presto, però, la verità verrà a galla! Ma torniamo all’incidente e alla morte di Vinny… c’è un assurdo retroscena dietro.

Inizialmente, infatti, si penserà che a provocare lo scontro sia stato Liam, che si è scontrato contro la vettura di Vinny, causando la morte di quest’ultimo. Il giovane Spencer sarà addirittura arrestato con l’accusa di omicidio! Come si evolverà la vicenda?

Solo in un secondo momento si scoprirà che, in realtà, è stato proprio Vinny a causare volontariamente l’incidente e, quindi, a suicidarsi. Insomma, Vinny Walker creerà non pochi problemi a Liam… Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità dell’amatissima soap opera americana. Voi state seguendo le nuove puntate?