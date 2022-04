È incinta! Il dolcissimo annuncio scioglie tutti: che gioia!

Il dolcissimo annuncio scioglie il cuore di tutti: è incinta! Una gioia inspiegabile per lei e per tutti i suoi ammiratori, cos’è successo.

Un annuncio più dolce di questo non poteva esserci: è incinta del suo primo figlio! A rivelare ogni cosa al suo pubblico, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale Instagram.

Chi è che non condivide ogni cosa sul suo canale Instagram ufficiale? C’è chi adora condividere col suo pubblico foto del passato – come ha fatto un po’ di tempo fa Guendalina Tavassi – e chi, invece, non perde occasione di poter renderlo partecipe di importantissime novità. È il caso, ad esempio, dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne, che ha rivelato il sesso del suo primo bebè, ma anche della protagonista di questo nostro articolo. Qualche giorno fa, con una foto da brividi, l’amatissima sportiva ha sfoggiato un bel pancino, rivelando ai suoi sostenitori di essere incinta per la sua prima volta. Un annuncio dolcissimo, da come si può chiaramente comprendere, e che ha sciolto il cuore di tutti. Sapete di chi parliamo?

Annuncio dolcissimo sui social: è incinta! Sarà mamma per la prima volta

In tempi come questi, ricevere notizie di nuovi arrivi o di matrimoni imminenti, è qualcosa di grandioso. Ce lo conferma il fatto che il dolcissimo annuncio dell’amatissima sportiva di essere incinta per la prima volta, ha sciolto il cuore di tutti. Con una foto a riva di mare e con un bel pancino in bella mostra, la giovane donna ha annunciato di stare per diventare mamma! Una notizia sensazionale, da come si può chiaramente, e che ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi ammiratori. Di chi parliamo? Di lei: Maria Sharapova!

L’ex amatissima tennista, quindi, sarà mamma per la prima volta. E, a giudicare del bel pancino sfoggiato, sembrerebbe essere piuttosto in avanti con la gravidanza. Fino ad ora, purtroppo, non sappiamo se il bebè sarà maschietto o femminuccia. Quello che, però, non si può fare a meno di notare è come l’annuncio abbia sorpreso e reso felici tutti. Il post in questione, infatti, è stato letteralmente bombardato da likes e commenti di congratulazioni.

Tantissimi auguri anche da parte nostra!