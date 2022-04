Elisabetta Canalis, la foto insieme alla mamma: ora sappiamo da chi ha ereditato tanta bellezza!

Com’è facile immaginare, Elisabetta Canalis ha una mamma bella quanto lei: questo scatto social lo mostra chiaramente, meravigliose!

Quando, alla fine degli anni ’90, Elisabetta Canalis apparì per la prima volta sul bancone di Striscia la Notizia insieme alla collega Maddalena Corvaglia, tutta Italia se ne innamorò. E il suo fascino basta a spiegarne il motivo. Non a caso, ancora oggi, a distanza di vent’anni, è considerata “la velina mora per eccellenza”.

Nata a Sassari il 12 settembre del 1978, Elisabetta intrapreso la strada dello spettacolo dopo essersi trasferita a Milano per frequentare la facoltà di Lingue e Letterature straniere presso l’Università Statale. In quel periodo, infatti, iniziò a partecipare a vari provini e abbandonò gli studi prima di completare il percorso.

Alla luce del successo riscosso, si può dire che la bella showgirl abbia avuto ragione: dopo essersi divisa tra calendari, programmi tv, fiction e film durante gli anni Duemila, nel 2010 stupisce tutti fidanzandosi con l’amatissimo volto di Hollywood George Clooney. La sua carriera comprende anche la co-conduzione del Festival di Sanremo 2011, al fianco di Gianni Morandi, Belen Rodriguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Da anni la Canalis vive negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, insieme al marito Brian Perri e alla loro figlia Skyler Eva. La lontananza dall’Italia e dai suoi affetti più cari non è del tutto semplice: Elisabetta è molto legata a sua madre e, appena possibile, le due fanno in modo di vedersi. A proposito, avete già avuto modo di ammirare la bellezza della signora Bruna?

Elisabetta Canalis, ecco la sua mamma: bella quanto la figlia, che spettacolo!

Nonostante il trasferimento della figlia non sia stato per lei facile da accettare, la madre di Elisabetta ha sempre sostenuto la figlia in tutte le sue scelte. Tempo fa, a Verissimo la showgirl confessò: “Sicuramente è dispiaciuta perché io non sto qui e penso di aver fatto la scelta di andare negli Stati Uniti a cuor troppo leggero. Se io avessi saputo che cos’è la lontananza forse ci avrei pensato di più. Ma lei non me l’ha mai fatto pesare, tiene tutto dentro”.

Attivissima sui social, l’ex velina ha spesso condiviso con i follower immagini in cui appare insieme alla sua splendida mamma. Bruna è stata per anni una professoressa di lettere alle scuole superiori e nel 2017 è diventata purtroppo vedova. Quell’anno infatti morì suo marito Cesare, primario dell’Istituto di radiologia dell’Università di Sassari e padre dei suoi due figli, Elisabetta e Luigi.

Da questa foto traspare il grande amore che esiste tra le due e si nota che la bellezza è proprio nel DNA della famiglia!