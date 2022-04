Emanuele Filiberto di Savoia, sua figlia Vittoria è ormai una splendida diciottenne: avete visto il suo profilo Instagram?

La prima figlia di Emanuele Filiberto di Savoia è cresciuta ed è di una bellezza disarmante: conosciamo meglio la splendida Vittoria!

Sono già trascorsi 18 anni da quando Emanuele Filiberto, erede di Casa Savoia, e sua moglie Clotilde Courau diedero alla luce la loro primogenita Vittoria. In questo periodo suo padre è impegnato nella giuria del serale di Amici 21 insieme a Stash e Stefano De Martino. Il principe è infatti un amatissimo personaggio televisivo: da quando nel 2002 ha potuto rientrare in Italia, lo abbiamo visto spesso in vari programmi di successo come Ballando con le stelle, Pechino Express e perfino il Festival di Sanremo!

Essendo un volto così popolare, è logico che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più della sua vita privata. Sappiamo che è sposato dal 2003 ed è padre di due figlie, Vittoria e Luisa.

Proprio Vittoria ha compiuto da pochi mesi compiuto la maggiore età ed esteticamente è la perfetta sintesi dei suoi genitori. Per ammirare tutta la sua bellezza si può ricorrere ai social. La ragazza è infatti abbastanza presente su Instagram e il suo profilo è @vittoria.disavoia. Non solo bellissima: Vittoria è anche una ragazza molto sensibile e attiva a livello sociale. Scopriamo qualcosa in più su di lei!

Chi è Vittoria, prima figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau: la foto vi incanterà

Il 28 dicembre scorso, in occasione del suo diciottesimo compleanno, il papà le ha dedicato un post carico d’amore su Instagram con una serie di foto che ripercorrono alcuni momenti insieme da quando Vittoria era piccola ad oggi. “Possano tutti i tuoi sogni avverarsi e possa tu aver sempre il coraggio di seguirli”, le ha augurato.

I titoli nobiliari della giovane il cui nome completo è Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia, sono: Principessa di Carignano, Marchesa d’Ivrea e Dama di Gran Croce.

Al di là di ciò, Vittoria è una ragazza moderna e anche impegnata in iniziative importanti. Di recente ha partecipato infatti ad una missione umanitaria in Ucraina dove si è recata per aiutare i profughi, come ha raccontato attraverso il profilo Instagram di suo padre.

In questa foto possiamo ammirare tutta la sua bellezza: complimenti ai genitori!