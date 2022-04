Patrick Dempsey è diventato celebre grazie a Grey’s Anatomy: ma ricordate dove abbiamo visto l’attore in questi anni? Ecco tutti i film e le serie tv.

Attore statunitense di origini irlandesi, Patrick Dempsey ha conosciuto la popolarità in tutto il mondo grazie a Grey’s Anatomy. Nella serie tv ha interpretato il neurochirurgo e primario Derek Shepherd, uno dei personaggi più importanti.

L’attore ha fatto parte della serie dal 2005, anno di esordio, fino al 2015, quando c’è stata la sua uscita di scena. Un addio che ha amareggiato i fan. Sicuramente la sua morte in Grey’s Anatomy ha rappresentato una delle scene più strazianti. Dempsey è ritornato come guest star nel 2021. Dopo l’addio alla famosa serie tv, l’attore ha avuto modo di ampliare la sua carriera. Ma in quali film ha recitato in questi anni?

Patrick Dempsey, attore amatissimo: in quali film e serie tv l’abbiamo visto

Grey’s Anatomy ha dato a Patrick Dempsey fama e popolarità. L’attore è entrato a far parte della serie televisiva statunitense nel 2005, quando ha esordito la prima stagione. L’abbiamo visto fino al 2015 ed è poi ritornato nel 2021 come guest star.

Il personaggio di Derek Shepherd ci ha conquistato ed è stato uno tra i più importanti. Purtroppo l’attore ha detto addio alla serie, ma questa per la gioia dei fan non si è fermata, arrivata quest’anno alla diciannovesima stagione. Dempsey aveva solo 17 anni quando nel 1985 ha esordito sullo schermo nel film Catholic Boys. Ma in tutti questi anni ha allargato la sua carriera: conoscete tutti i film in cui ha recitato?

La star di Grey’s Anatomy ha recitato al cinema in: Meatballs – Porcelloni in vacanza, Playboy in prova, Seduttore a domicilio, La musica del cuore, 110 e lode, Virus letale, The Treat, There’s No Fish Food in Heaven, Ava’s Magical Adventure, Me and Will, Scream 3, Rebellion, Il club degli imperatori , Tutta colpa dell’amore, Freedom Writers, Come d’incanto, Un amore di testimone, Appuntamento con l’amore, Le regole della truffa, Transformers 3 , Bridget Jones’s Baby e in tanti altri ancora.

In tv ha recitato in: Disneyland, Geremia il profeta, Ancora una volta, nella serie tv Will & Grace, Il settimo è quello giusto, inKaren Sisco , Angeli d’acciaio ,The Practice – Professione avvocati, nella serie Private Practice, La verità sul caso Harry Quebert, Diavoli.