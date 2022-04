Si chiama Ilaria ed è la sorella di LDA, giovanissimo talento della scuola di Amici 21: sono due gocce d’acqua!

Nel corso di questi lunghi mesi di Amici 21, abbiamo avuto la possibilità di apprezzare il talento di ciascuno dei suoi concorrenti, ma anche di conoscere tutte le loro sfaccettature nel minimo dettaglio. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Luigi e di che cosa faceva prima di entrare nella famosa scuola di Amici. Se adesso, però, vi chiedessimo se riuscite a riconoscere questa dolce fanciulla, ci sapreste dare una risposta?

Giovanissima e bellissima: sono proprio questi gli aggettivi che ci vengono in mente per descrivere questa dolce fanciulla raffigurata in foto. L’avete riconosciuta? Stiamo parlando della sorella di LDA, giovanissimo talento della scuola di Amici. Lei si chiama Ilaria. E, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che si sia laureata nel lontano 2017 in Studi politici. Ad oggi, non sappiamo che professione svolga nella sua vita, ma quello che non può assolutamente passare inosservato è la sua smisurata bellezza. Curiosi di vederla anche voi? Eccola qui!

Lei è la sorella di un LDA: sono identici

Affezionatissima alla sua famiglia, la giovane Ilaria non perde occasione di poter condividere sul suo canale social ufficiale – sul quale è attivissima e conta più di 50 mila followers – scatti che la ritraggono insieme alla sua mamma, al suo papà e ai suoi fratelli. Uno di loro, come dicevamo precedentemente, è tra i banchi della scuola di Amici 21. Facciamo riferimento proprio a lui: Luca D’Alessio, in arte LDA! Avete notato anche voi che la somiglianza tra il giovane cantante e sua sorella Ilaria è davvero smisurata?

È davvero bellissima, vero?

Quanti fratelli ha LDA?

Sia chiaro: Ilaria non è affatto l’unica sorella del giovane Luca! Oltre a loro, dal matrimonio con Carmela Barbato è nato anche Claudio, figlio maggiore del cantante. Ma non solo. Dalla sua relazione con Anna Tatangelo, è nato Andrea, che un po’ di tempo fa ha compiuto 12 anni. Ed, infine, dalla sua nuova compagna Denise, è nato il piccolo Francesco.