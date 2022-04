Isola dei famosi, “Vuoi partire per l’Honduras?”: la proposta shock arriva in diretta, nel corso della puntata di ieri.

Una puntata ricca di sorprese, quella dell‘Isola dei famosi in onda ieri, 22 aprile 2022. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, a partire dall’eliminazione dei gruppi: da ieri, infatti, i naufraghi gareggiano tutti da singoli, uno contro l’altro. Ma non è stato l’unico colpo di scena della serata!

Proprio nel bel mezzo della diretta, infatti, Ilary Blasi ha spiazzato tutti con una proposta del tutto inaspettata. “Vuoi andare a dirglielo in faccia, ti faccio partire per l’Honduras?“, ha chiesto la conduttrice all’ospite in studio. Che non ha esitato a rispondere di si! Si prevede un faccia a faccia super acceso sull’isola: curiosi di scoprire i dettagli? Vi raccontiamo tutto!

Proposta shock all’Isola dei famosi: sapete chi sta per approdare in Honduras?

Prosegue l’avventura dei naufraghi sull’isola più famosa della tv. La fame si fa sentire sempre più ma, per qualcuno, sono in arrivo altri problemi. Un confronto che terrà i telespettatori incollati alla schermo: si, perché in Honduras sta per arrivare l’ex fidanzata di Roger Balduino, Beatriz!

La bellissima brasiliana è stata ospite in studio da Ilary Blasi già la settimana scorsa, quando ha avuto una accesa discussione col suo ex, al momento legato ad Estefania Bernal. Proprio la relazione nata sull’isola tra i due naufraghi ha fatto infuriare Beatriz, che sostiene che Roger sia ancora legato a lei. Ma non è tutto: secondo Beatriz, se Roger la rivedesse, sceglierebbe ancora lei. È a questo punto che Ilary non ha avuto dubbi: “Ho una proposta, vuoi andare a dirglielo in faccia? Parti? Ho preparato un biglietto per te per l’Honduras”. La modella non ha esitato ad accettare e la reazione dei due opinionisti è stata opposta.

“Ma sei str***a!”, ha esclamato Nicola Savino a Ilary Blasi, sottolineando come l’arrivo di Beatriz potrà rappresentare un problema per i due piccioncini sull’isola. Vladimir Luxuria, invece, non vede l’ora di gustarsi lo spettacolo: “Questo confronto s’ha da fare, ho già i pop corn pronti!”

Insomma, si prevedono scintille all’arrivo della bellissima Beatriz! Come reagiranno Riger ed Estefania? Non ci resta che attendere le prossime puntate del reality show.