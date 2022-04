Terribile episodio di Juliet de La dottoressa Pimple Popper: immenso dolore che l’ha profondamente segnata, cos’è successo.

Juliet è stata una delle pazienti della dottoressa Pimple popper che più ha sconvolto con la sua storia. Con più di 50 escrescenze su tutto il corpo, la donna ha spiegato quanto fosse necessario per lei sbarazzarsene completamente per ritornare ad essere la donna che era prima.

Juliet ha raccontato di aver visto spuntare le prime escrescenza su tutto il corpo alla sola età di 20 anni. Al momento della sua partecipazione al famoso programma di Real Time, però, ne contava molte ma molte di più e, soprattutto, con dimensioni davvero diverse tra loro. Negli anni precedenti alla sua vita alla dottoressa Sandra Lee, si era già rivolta ad un precedente dermatologo, ma questo non gli aveva dato molte speranze. Purtroppo, Juliet doveva imparare a conviverci. È stato così? Assolutamente no: la dermatologa Lee, infatti, le ha ampiamente ridato una nuova vita! Prima di scoprire cosa è successo, però, non possiamo fare a meno di raccontare il brutto episodio accadutole e che l’ha profondamente segnata.

Juliet a La dottoressa Pimple Popper: terribile episodio, cos’è successo

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di persone che – a causa delle loro escrescenze sulla pelle – vivono degli incubi. Ce ne da la prova Jennifer, che da circa 11 era protagonista di un dramma impressionante. A darcene la conferma, però, è stata proprio Juliet, paziente cinquantenne de La dottoressa Pimple Popper. Alle telecamere del programma, infatti, la donna ha raccontato di aver scoperto a 20 anni di avere delle protuberanze su tutto il corpo che col passare del tempo sono cresciute ed aumentate sempre di più. A peggiorare ancora di più la sua situazione, è stata la “violenza psicologica” che suo marito le ha fatto durante il suo matrimonio, dicendole di ritenersi fortunata perché – nelle sue condizioni – nessuno uomo le sarebbe stata accanto. Un episodio bruttissimo e che, soprattutto, l’ha fortemente segnata!

Appena recatasi presso lo studio della dottoressa Pimple Popper, la dermatologa l’ha subito aiutata. Le escrescenze non erano altro che un connubio tra steatocistomi, ovvero cisti produttrici di sebo, e cisti eruttive dei peli del vello, quindi cisti dure che se si incidono e si analizzano al microscopio, si vedono peli arricciati all’interno.

La dermatologa ha tolto tutte le escrescenze sul corpo di Juliet, dandole la possibilità di una nuova vita.