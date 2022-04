L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è fidanzato, lo dice solo ora: perché lo ha tenuto nascosto

Nicolas Vaporidis è fidanzato? La risposta è affermativa: l’ex naufrago lo svela solo adesso e spiega perché lo ha tenuto nascosto

L’avventura in Honduras prosegue e L’Isola dei Famosi ci tiene più che mai incollati allo schermo. Ad appena un mese dall’esordio della nuova edizione condotta dalla splendida Ilary Blasi, assistiamo a colpi di scena pronti a scatenare i commenti del pubblico in studio e dei telespettatori da casa. In queste ore in cui si commenta la puntata andata in onda ieri Venerdì 22 Aprile abbiamo assistito ad una inedita confessione da parte di uno dei naufraghi più amati in questo percorso.

Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis. L’amatissimo attore ha dimostrato in questo primo mese di ‘vita selvaggia’ di essere un ottimo concorrente all’interno del reality nei panni di naufrago. In questo percorso, il concorrente piano piano si ‘sbottona’ e svela qualcosa in più del suo privato.

Nicolas Vaporidis è approdato in Honduras dichiarandosi ‘single’ ma in queste ultime ore il naufrago ha svelato la sua verità. Ebbene, Nicolas Vaporidis è fidanzato. C’è un motivo per il quale però l’attore di ‘Notte prima degli Esami’ ha deciso di mantenere privata la sua storia e ad Ilary Blasi ha svelato il perché.

Nicolas Vaporidis è fidanzato: spiega perché lo ha nascosto a tutti

Al mondo del Gossip per le sue relazioni passate, Nicolas Vaporidis non è certamente sconosciuto. ‘A questo giro’ però, l’attore ed attuale naufrago de L’Isola dei Famosi ha deciso di mantenere privata la sua attuale storia d’amore. Sì, Nicolas Vaporidis che inizialmente si era dichiarato single, ha fatto sapere in realtà di essere fidanzato. C’è una lei in Italia che custodisce la chiave del suo cuore. Nel momento in cui ha cominciato a parlarne, gli occhi ed il sorriso del naufrago hanno improvvisamente preso una ‘curva all’insù’. Ma perché allora ha tenuto la sua relazione nascosta?

L’attore spiega di aver deciso di tutelare la privacy della sua compagna e soprattutto non dare la sua relazione in pasto ai giornali. “Inizialmente ho detto di essere single perché le persone che amo voglio proteggerle. Io sono la causa di una eventuale attenzione nei suoi confronti e vorrei che fosse un’attenzione rispettosa, delicata, non buttata sui giornali e raccontata in modo sfacciato“, fa sapere Nicolas Vaporidis che con un sorriso e degli occhi dolcissimi spiega ad Ilary perché si è innamorato di lei. La risposta è stata più semplice che mai. Perché con lei, lui è completamente sé stesso.

E poi, “E’ una persona estremamente intelligente e l’intelligenza è una delle cose che trovo più sexy in una persona. E’ il mio pensiero felice. Cerco di aggrapparmi il più possibile a lei. Questo pensiero mi tranquillizza. Mi manca“.

Si sono conosciuti pochi mesi fa, ma al riguardo si può dire che il naufrago abbia già le idee chiare. “Se il buongiorno si vede dal mattino, questo è stato con lei un grande mattino”.

“Quello che le direi sono cose che a voi non dico“, una dichiarazione come quella di Vaporidis ha fatto sciogliere tutti, vero?