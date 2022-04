Maria De Filippi non ci ha pensato due volte: ha voluto fare un regalo stupendo alla coppia

Maria De Filippi cuore grande: la conduttrice non ci ha pensato due volte ed ha fatto un regalo stupendo alla coppia, cos’è successo.

Che Maria De Filippi ci tenga particolarmente alle persone che lavorano con lei, lo sapevamo già e ce ne hanno dato la conferma le parole spese per Piero Sonaglia dopo la sua morte, ma stavolta la conduttrice si è davvero superata!

Dopo il dolce gesto fatto per Sissi, giovanissima cantante di Amici, Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di compierne un altro per altri due concorrenti del talent. Stiamo parlando proprio di Albe e Serena, che nei giorni scorsi hanno festeggiato ben 6 mesi di relazione. In molti ricorderanno la loro storia d’amore: entrati a far parte della scuola ad inizio Settembre, i due si sono conosciuti e piaciuti, tanto che il giovanissimo cantante ha scelto di lasciare la sua fidanzata per poter proseguire tranquillamente la sua relazione con la ballerina pugliese. Ad oggi, i due talenti continuano a stare insieme e si mostrano agli occhi del pubblico e a quelli della De Filippi più affiatati che mai. È proprio per questo motivo che, in occasione dei sei mesi di fidanzamento, la padrona di casa ha pensato di fare un regalo stupendo alla coppia.

Maria De Filippi, lo splendido regalo per Albe e Serena nel giorno del loro mesiversario

Sei mesi d’amore devono essere necessariamente festeggiati. E così, in occasione di quelli raggiunti da Serena ed Albe, Maria De Filippi ha pensato bene di organizzare qualcosa di magico per loro. Non solo, come abbiamo potuto vedere nel corso del daytime di Venerdì, i due sono stati i protagonisti di una splendida e romantica cena nella scuola fatta di buon sushi e musica, ma sono stati i destinatari anche di un splendido regalo.

Prima ancora di poter organizzare la cena, Maria De Filippi ha chiamato in confessionale Albe e gli ha chiesto se avesse in mente qualche regalo speciale per la sua bella Serena. Lui, nonostante l’aiuto di Sissi, non è riuscito ad esprimere alcuna cosa carina così la padrona di casa, spiazzando tutti, gli ha proposto un viaggio per due a Parigi nel mese di Luglio. “Fallo, fallo, a lei fa impazzire Parigi”, ha detto Albe appena ascoltate le parole della padrona di casa. Detto, fatto: Albe e Serena partiranno in estate per la città più romantica!

Ve lo sareste mai immaginato?