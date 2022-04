Occhi grandi e sguardo furbissimo, l’abbiamo conosciuta ad Amici 21: chi è la bambina nella foto?

L’abbiamo conosciuta ad Amici 21, occhi grandi ed uno sguardo furbissimo, ecco chi è la bambina nella foto! E voi riuscite a riconoscerla?

La sua esperienza ad Amici è datata 2021. L’abbiamo vista fra i banchi di scuola del seguitissimo talent e ce ne siamo innamorati. A passi di danza ha incantato il pubblico ed i maestri in studio diventando la pupilla di un insegnante in particolare.

Basta dare per un attimo un’occhiata a questo scatto in cui è ritratta da bambina per capire di chi si tratta, anche perché si può dire che ad oggi sebbene sia ormai una donna, quei tratti caratteristici del suo volto non sono affatto cambiati. Oggi una donna con una grande passione per la danza.

Una passione che la accompagna da quando era una bambina, proprio come vediamo in questa foto catturata dal suo profilo IG. Giovanissima ma con in tasca tanti sogni e tanta voglia di raggiungere vette alte del successo. Occhi grandi ed uno sguardo furbissimo, di chi stiamo parlando? Ha inaspettatamente lasciato il Serale di Amici nella scorsa puntata. Avete riconosciuto la bambina nella foto?

Ex allieva di Amici 21 e ballerina talentuosa: è lei la bambina nella foto

E’ diventata ben presto la pupilla della maestra Celentano, ebbene la bambina in quello scatto è proprio lei, Carola Puddu, ex ballerina di Amici 21. La giovanissima ballerina approdata ad Amici e che ha incantato i telespettatori e quanti fossero presenti in studio nel corso della sua esperienza come allieva all’interno del talent. Ogni esibizione di Carola ci ha incantati e lasciati a bocca aperta. La sua eliminazione è stata davvero inaspettata.

Capacità ma soprattutto una grande passione. Questa disciplina la accompagna da quando era solamente una bambina. Possiamo dire in questo caso per riassumere in poche parole che, Carola è la danza. Dopo l’eliminazione è ritornata attiva sui social lasciando un messaggio di ringraziamento verso tutti coloro che in questo percorso non hanno fatto altro che appoggiarla e supportarla.

Non sappiamo cosa adesso il futuro le riservi ma siamo sicuri che il suo talento la porterà lontano perché Carola ha dimostrato di avere le capacità per poter continuare su questa strada. Siete d’accordo?