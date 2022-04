Per Elettra Lamborghini il tempo sembra non essere mai trascorso: eccola da bambina, incantevole!

In questa foto era solo una bambina ma per lei il tempo sembra non essere affatto trascorso: incantevole oggi come allora Elettra Lamborghini

Simpaticissima e bellissima, Elettra Lamborghini è un personaggio televisivo nonché cantante amatissima. Il suo esordio televisivo non è recente, e nel corso del tempo la nota cantante bolognese ha raggiunto un successo davvero pazzesco!

Opinionista, cantante ed anche conduttrice televisiva. La bellissima Elettra Lamborghini è pronta per tornare alla conduzione di un nuovissimo show e noi non vediamo l’ora di vederla. Con Elettra le risate sono assicurate. Una bellezza certamente fuori dal comune, Elettra Lamborghini non passa certamente inosservata. Oggi ha 27 anni ma com’era l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi da bambina? Per lei il tempo sembra non essere affatto trascorso. Vederla in questo scatto vi lascerà senza parole!

Elettra Lamborghini, vederla da bambina vi lascerà a bocca aperta: dolcissima ed incantevole proprio come oggi

A tutto ritmo le canzoni di Elettra Lamborghini risuonano nelle nostre orecchie e diventano dei veri e propri tormentoni. Impossibile restare fermi ed immobili quando parte alla radio ‘Pem Pem’! Bravura, bellezza e fascino si combinano insieme alla sua spiccata ironia e vien fuori Elettra con tutta la sua energia! Sui social è molto attiva. Ama condividere molto della sua vita sebbene lo faccia con molta discrezione.

In queste ultime ore, Elettra Lamborghini si è lasciata trascinare dai ricordi ed ha mostrato nelle sue storie Instagram degli scatti inediti di quando era bambina. Una di queste foto ci ha colpito tantissimo. A ben guardare, risulta difficile pensare che sia passato così tanto tempo da quando questa foto è stata scattata. Per Elettra Lamborghini il tempo sembra non essere affatto trascorso.

Incantevole da bambina ed ancora oggi bellissima. Occhioni azzurri ed un viso dolcissimo, incanta davvero tutti!