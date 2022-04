Royal Family, William e Kate hanno preso una decisione netta e precisa

William e Kate hanno preso una decisione netta e precisa, potrebbe cambiare tutto molto presto: davvero incredibile, cosa accade.

Sarebbero pronti a cambiare tutto, William e Kate! A quanto pare, infatti, la famosa ed amata coppia reale avrebbe preso una decisione inaspettata, ma netta e precisa.

Convolati a nozze nel 29 Aprile 2011, William e Kate hanno fatto vivere ai loro ammiratori un vero e proprio sogno. I due, come sappiamo, si sono conosciuti diversi anni fa. E, dopo essersi persi di vista, si sono incontrati per non lasciarsi mai più. Poco meno di 11 anni fa, infatti, si sono detti “si” all’interno dell’Abbazia di Westminister e, dopo qualche anno dalle loro nozze, sono diventati genitori di tre splendidi ed adorabili bambini. William e Kate si amano alla follia, ma soprattutto sono l’uno la spalle dell’altro quando occorre prendere delle decisioni. A proposito, a quanto pare, sembrerebbe che la coppia sia pronta a rivoluzionare completamente la sua vita. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

William e Kate, la decisione inaspettata: cosa potrebbe accadere

A quanto pare, sembrerebbe che William e Kate sarebbero pronti a cambiare tutto e a rivoluzionare la loro vita. La decisione, a quanto pare, non è stata ancora resa ufficiale, ma sembrerebbe che la coppia reale sia realmente intenzionata a metterla in pratica. Stiamo parlando di un vero e proprio trasferimento! Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che il duca e la duchessa di Cambridge sarebbero pronti a lasciare la dimora di Londra, dove tuttora vivono insieme ai loro bambini, per trasferirsi in un luogo decisamente più appartato ed isolato. Stiamo parlando proprio del famoso “castello dimenticato”, nonché Fort Belvedere.

Cos’è esattamente l’edificio Fort Belvedere? Così come la maggior parte degli edifici della Royal Family, anche questo ha delle origini piuttosto antiche. Ed appartiene alla dinastia londinese da diversi anni. Posizionato al centro di una distesa di verde, il castello potrebbe garantire a William e Kate quella pace di cui tanto necessitano senza trascurare, ovviamente, quei motivi che li hanno spinti a trasferirsi a Londra.

Cosa accadrà, quindi? William e Kate sceglieranno Fort Belvedere come loro nuova dimora? Chissà!