Sapete che cosa fa nella vita il padre di Stash dei The Kolors? E’ stato il cantante a svelarlo durante l’intervista.

Antonio Stash Fiordispino, meglio noto come Stash, è impegnato nel ruolo di giudice nella ventunesima edizione di Amici. E’ stato confermato insieme a Emanuele Filiberto Di Savoia e Stefano De Martino.

La settimana scorsa il cantante è stato ospite di Verissimo, ed era in collegamento proprio dalla scuola. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha raccontato del suo percorso artistico, della sua esperienza nel talent come giudice e ha anche affrontato una sfera più personale. Soltanto qualche giorno prima infatti aveva annunciato una dolce notizia. La sua compagna, Giulia Belmonte, è in dolce attesa. Diventeranno genitori per la seconda volta. Ha raccontato che spera sia una femmina perchè quando ha scoperto della nascita di Grace, subito si è instaurato con lei un rapporto magico. Stash ha anche parlato del rapporto con suo padre: sapete che cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme.

Sapete che cosa fa nella vita il padre di Stash? Il cantante ne ha parlato nel corso dell’intervista

Ospite di Verissimo, Stash ha raccontato un po’ di sè, toccando vari punti importanti della sua vita. Ha parlato del suo percorso artistico, dove abbiamo visto in un filmato quando è entrato proprio come allievo ad Amici, uscendo vincitore insieme alla sua band, i The Kolors.

Ma ha anche manifestato l’emozione di diventare di nuovo padre. Giulia Belmonte, la sua compagna è incinta e presto diventeranno nuovamente genitori. Durante l’intervista si è anche parlato del rapporto con suo padre. Il giudice di Amici ha svelato che gli ha messo il nome Stash all’anagrafe per via dei Pink Floyd. Ma sapete che cosa fa suo padre?

A quanto pare è stato proprio lui a trasmettergli la passione per la musica. Ha infatti svelato che suo padre è un musicista: “Lui mi ha dato le basi, ma non mi ha mai condizionato artisticamente. Questa è una cosa che me lo fa ringraziare, sai lui è un musicista dagli anni 70 e quindi è quasi automatico quando nasci in una famiglia di musicisti, diventare il figlio di. Lui invece non mi ha mai messo nelle condizioni di ripetere quello che stava facendo lui, ma mi ha messo nelle condizioni di fare il mio“, ha raccontato l’artista a Verissimo.