La vita privata di LDA di Amici 21: ha una fidanzata?

LDA è tra gli attuali cantanti di Amici 21, ma ha una fidanzata? Cosa sappiamo sulla vita privata del giovanissimo partenopeo della scuola.

È tra i volti più amati della scuola di Amici 21, LDA! Ad aver immediatamente conquistato l’attenzione di tutti, non è stata soltanto la sua voce, il talento e la capacità di emozionare con le sue parole e testi, ma anche l’incredibile simpatia. Certo, i momenti in cui ha perso le staffe non sono affatto mancati in questi mesi, ma per il resto il giovane Luca è sempre stato un vero e proprio portatore di sorrisi e divertimento.

Vi siete mai chiesti, però, qualche cosa in più sul suo conto? Sappiamo benissimo che è figlio di Gigi D’Alessio e, proprio recentemente, vi abbiamo parlato anche della sua splendida mamma, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? In particolare, Luca D’Alessio ad oggi ha una fidanzata? Scopriamo tutto quello che occorre sullo statu sentimentale del giovane cantante partenopeo di Amici 21.

Amici 21, LDA ha una fidanzata? La sua vita privata

Il talento di LDA è davvero indiscusso. Per la prima volta in un programma televisivo, il giovanissimo D’Alessio ha ampiamente conquistato l’attenzione dei telespettatori di Amici 21 per la sua bravura. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? LDA è giovanissimo, ma – così come tanti ragazzi della sua età – anche lui ha una fidanzata? Recentemente, vi abbiamo parlato della vita privata di Luigi Strangis, ma della sua cosa sappiamo?

In molti lo ricorderanno, ma LDA ha avuto una frequentazione con Elena, ex cantante di Amici 21. Non sappiamo quanto tempo sia durata la loro storia, ma sembrerebbe che questa si sia interrotta proprio per volere di Luca. Al momento del suo ingresso nella scuola, il giovane D’Alessio ed Elena erano molto vicini e tutti credevano che potesse esserci un ritorno di fiamma, ma purtroppo non è stato affatto così. Ad oggi, però, Luca ha una fidanzata? Purtroppo, non abbiamo tantissime informazioni in merito. Seppure seguitissimo sui social, sembrerebbe che LDA adori preservare questo aspetto della sua vita. Sul web, si parla di un’ex fidanzata, ma noi non abbiamo alcuna traccia.

LDA potrebbe vincere Amici 21 secondo voi?