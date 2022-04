Vite al Limite, Larry pesava quasi 300 kg: i tragici lutti che l’hanno segnato, com’è oggi

A Vite al Limite con un peso di quasi 300 kg: la storia di Larry e i lutti che l’hanno profondamente segnato, com’è diventato oggi.

Sarà anche inutile dirlo, ma la storia di Larry Myers – protagonista della decima stagione di Vite al Limite – è davvero drammatica. Giunto nella famosa trasmissione di Real Time con un peso che non raggiungeva i 300 kg per pochissimo, l’uomo ha raccontato di avere un passato alle spalle davvero tragico.

Al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, Larry aveva 45 anni, ma nutriva un disperato bisogno di riprendere in mano le redini della sua vita. Da troppi anni, infatti, era condizionato dal suo peso eccessivo e viveva con la paura di morire da un momento all’altro. Oltre ai chili di troppo, infatti, il buon Myers soffriva di diverse patologia, che mettevano a repentaglio la sua vita. Completamente dipendente dal cibo a partire dalla tenera età, Larry ha raccontato di aver trovato nel mangiare la sua unica valvola di sfogo. Questa sua ossessione, però, l’ha portato dinanzi ad una strada senza via d’uscita: l’obesità.

La storia di Larry a Vite al Limite: com’è diventato oggi

Così come quella di Cindy Vela e quella di Pauline, anche Larry di Vite al Limite aveva una storia davvero tormentata alla spalle. Da sempre abituato a mangiare tantissimo, il giovane Myers ha raccontato di aver trovato nel cibo il suo unico conforto dopo aver fatto fronte a diversi drammatici lutti. A partire dalla morte del suo nipotino ancora in fasce fino a quella delle sue sorelle e sua madre, Larry si è ritrovato completamente da solo in uno stato di depressione totale.

Arrivato all’età di 45 anni e temendo che ogni giorno potesse essere l’ultimo, Larry ha colto la palla al balzo per chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Com’è andata? Purtroppo non affatto bene. Seppure il chirurgo iraniano avesse grosse aspettative su di lui, il buon Myers non è riuscito a centrare l’obiettivo. In un anno, è dimagrito 54 kg, ma non è bastato per l’operazione. Com’è oggi? Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni. L’abbiamo rintracciato su Tik Tok ed abbiamo scovato una sua foto del Marzo scorso:

Il cammino di Larry per la libertà è ancora lungo, ma dei piccoli risultati e miglioramenti si vedono tutti.