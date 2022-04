Anticipazioni della puntata di Domenica In del 24 Aprile: appuntamento ricchissimo di ospiti, ci sarà da ridere, ballare e cantare.

Un weekend di fuoco: è proprio così che potremmo descrivere il fine settimana che ci approssimiamo a vivere nelle prossime ore dal punto di vista televisivo. Se, infatti, la puntata di Verissimo del 23 Aprile è stata totalmente imperdibile e ricca di ospiti, quella di Domenica In del 24 Aprile lo sarà ancora di più.

Stando alle anticipazioni riportate su TV Blog, infatti, non solo sembrerebbe che la puntata di Domenica In del 24 sarà ricchissima di personaggi dello spettacolo italiano, ma darà la possibilità al suo pubblico di poter cantare, ballare e divertirsi. Insomma, una Domenica a pranzo davvero perfetta, non c’è che dire. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: chi saranno coloro che renderanno questa trentaduesima puntata di Domenica In davvero speciale? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Domenica In, anticipazioni del 24 Aprile: ospiti formidabili!

Con l’arrivo delle belle giornate, avete preso anche voi impegni per questa Domenica 24 Aprile? Vi consigliamo vivamente di disdire tutti i vostri progetti e di gustarvi una nuova ed imperdibile puntata di Domenica In. A partire dalle ore 14:00, Mara Venier sarà nuovamente al timone del suo programma e, come al suo solito, regalerà un appuntamento coi fiocchi, ricco di ospiti memorabili. Ci sarà da ridere, divertirsi, ballare e cantare: chi ne ha, più ne metta! Siete pronti a scoprire le sue anticipazioni?

Secondo Tv Blog, la puntata di Domenica In di oggi sarà ricca di ospiti. Si aprirà, infatti, con Mirko Casadei, figlio del grande Raoul, alla sua mitica orchestra e a cinque ballerini di liscio. Dopo questo momento di svago e di buona musica, è il turno di Raoul Bova. A partire da Giovedì 28 Aprile, l’attore romano vestirà i panni di Don Matteo nella famosa serie tv Don Matteo. E le anticipazioni ci dicono che la sua figura non sarà ben vista da tutta la comunità di Spoleto. Subito dopo il bel Bova, ci sarà Gennaro Esposito con la sua cucina, Salvatore Esposito e Greta Scarano, entrambi al cinema con “La cena perfetta”. Le sorprese non finiscono più: ampia parentesi dedicata alla musica e a Tommaso Paradiso. Infine, Marco Bocci e Barbara Ronchi, Massimo Galli e Shel Shapiro.

Insomma, ne vedremo delle belle!