In Beautiful interpreta Flo, ma sapete chi è il suo compagno? Lo conosciamo bene

In Beautiful interpreta Flo, ma sapete chi è il suo compagno? Bellissimi insieme, le curiosità sulla vita privata della meravigliosa attrice.

Forse non tutti lo sanno, ma Beautiful ha compiuto 35 anni proprio quest’anno! Si, perché era il marzo del 1987 quando in America è andata in onda la prima puntata in assoluto dalla soap opera. Una puntata che ha segnato l’inizio di un successo enorme, in tutto il mondo. Ma quanti personaggi sono passati in quel di Los Angeles in tutti questi anni?

Impossibile rispondere con un numero esatto: tra personaggi principali e secondari, la soap è sempre ricca di new entry, che arricchiscono e rendono ancora più interessante la trama. E tra le protagoniste degli ultimi anni c’è senz’altro lei, Flo Fulton. In passato ha creato non pochi problemi a Steffy Forrester, fingendo di essere la madre della figlia che la figlia di Ridge ha adottato. Oggi, però, le acque si sono calmate e Flo vive serenamente la sua storia con Wyatt… La vita sentimentale dell’attrice che la interpreta è altrettanto serena? Vi raccontiamo tutto!

È Flo in Beautiful: sapete chi è il compagno dell’attrice? Eccoli insieme

Flo Fulton è uno dei personaggi di Beautiful più celebri degli ultimi anni. Dopo essere stata al centro della trama per diversi mesi, al momento la figlia di Shauna appare poco in scena, principalmente al fianco del suo compagno Wyatt Spencer. Ma cosa sappiamo dell’attrice che le dà il volto? È la bellissima Katrina Bowden, attrice 33 enne originaria del New Jersey. Seguitissima sui social, proprio pochi giorni fa ha postato alcuni scatti della sua ultima vacanza alle Hawaii, in compagnia della sua dolce metà. Sapete di chi si tratta?

L’attrice è legata al musicista Adam Taylor, bassista della band Iration. I due si mostrano spesso insieme su Instagram, più uniti e sorridenti che mai:

In precedenza, l’attrice è stata sposata con il musicista Ben Jorgensen, componente della band Armor for Sleep. E voi, conoscevate i dettagli sulla vita privata della dolcissima ‘Flo’? Non ci resta che attendere le prossime puntata della soap per scoprire se sono in arrivo nuovi colpi di scena per lei!