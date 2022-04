Carlo Conti può stappare una bottiglia: la notizia che aspettava da tempo

Carlo Conti può stappare una bella bottiglia: è arrivata la notizia che senza alcun dubbio aspettava da tempo, incredibile.

Avete seguito anche voi la prima puntata di “The band”? A distanza di qualche mese dalla sua ultima apparizione televisiva con Tale e quale show, Carlo Conti è ritornato sul piccolo schermo con un programma imperdibile.

Completamente dedicato alle band musicali, con giudici e tutor esclusivi, il nuovo programma di Carlo Conti si accinge a fare compagnia il pubblico di Rai Uno ogni Venerdì sera in concomitanza con una nuova puntata de L’Isola dei famosi – a proposito dell’adventure reality, avete letto cosa ha scelto di fare Mediaset? Incredibile. Ebbene. A distanza di pochissime ore dalla messa in onda della sua prima puntata, l’amatissimo conduttore fiorentino ha ricevuto una notizia fantastica. E che, senza alcun dubbio, aspettava da tempo. Pronti a saperne di più?

Carlo Conti, incredibile notizia: può festeggiare!

Dopo la puntata d’esordio del suo The Band, Carlo Conti può finalmente tirare un sospiro di sollievo. A distanza di mesi, infatti, è arrivata la notizia che aspettava da tempo ed adesso non gli resta che festeggiare. Sapete di che cosa parliamo? La risposta è davvero semplicissima: il suo nuovo programma è piaciuto al pubblico italiano. E, dando uno sguardo ai dati auditel, sembrerebbe essere piaciuto davvero parecchio. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la prima puntata di The Band abbia registrato il 16,2% di share con più di 3 milioni e mezzo di telespettatori. Insomma, un inizio niente male per Carlo Conti e la sua squadra di lavoro.

Immaginiamo, quindi, quale sia stata la reazione di Carlo Conti di fronte a questa fantastica notizia! D’altra parte, il conduttore e la sua squadra hanno lavorato tanti mesi per questo nuovo progetto. E si auguravano vivamente che al pubblico potesse piacere. Detto, fatto: The Band ha vinto la serata e si è aggiudicato il primato. Niente male, però, nemmeno per la decima puntata de L’isola dei famosi. Piena di colpi di scena e confessioni dolorosissime, l’adventure reality ha registrato il 2,72% di share con più di 2 milioni di telespettatori.

Voi cosa avete seguito?