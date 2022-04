Dopo Vite al Limite Tamy è tutt’altra persona: davvero sconvolgente!

Com’è diventata oggi Tamy Lynn Murrell dopo la partecipazione a Vite al Limite? Oggi è tutt’altra persona: che fine ha fatto oggi.

Per tutti gli amanti di Vite al Limite, Tamy Lynn Murrell è una delle sue protagoniste indiscusse. Entrata a far parte del programma nel corso della sua sesta stagione, la donna di Covington non ha perso occasione di raccontare la sua storia drammatica e di quanto fosse indispensabile per lei ritornare in forma.

Così come quella di Larry, anche la storia di Tamy è da pelle d’oca! Divenuta orfana di padre quando era soltanto una bambina, la donna ha raccontato di avere iniziato ad avere problemi anche con la sua mamma. La donna, infatti, era rimasta completamente traumatizzata dalla morte di suo marito, tanto da non riuscire a superare questo lutto. In un colpo solo, quindi, la Murrell si è trovata senza il padre, ma anche senza la mamma. È proprio per questo motivo, quindi, che ha iniziato a vedere il cibo come suo migliore amico, raggiungendo un peso davvero eccessivo. Al momento della sua partecipazione, pensate, pesava 268 kg. Com’è diventata oggi? Scopriamolo!

Tamy Lynn Murrell di Vite al Limite, com’è oggi dopo il programma?

Così come tantissimi altri percorsi, anche quello di Tamy Lynn Murell non può assolutamente non essere preso in considerazione. Quando è entrata a far parte della clinica di Houston, la donna aveva un peso di quasi 300 kg ed una forte esigenza di ritornare in forma, ma ricordate com’è andato a finire il suo percorso? DA BRIVIDI! Sin da subito, infatti, la donna si è dimostrata realmente intenzionata a riappropriarsi della sua vita e ci è riuscita davvero alla grande. Pensate, da 268 kg è riuscita a pesare ben 157 kg.

Seppure il suo percorso in clinica sia stato piuttosto choc, sono tantissime le persone che si chiedono come sia diventata oggi. Siete curiosi anche voi? Siamo riusciti a rintracciarla su Facebook ed abbiamo constatato che il suo stile di vita è fortemente cambiato dopo Vite al Limite. Ad oggi, Tamy appare in gran forma e finalmente sorridente.

Lo scatto riproposto in alto risale al 2020, ma le sue recentissime foto fanno ancora di più comprendere il suo cambiamento. Complimenti.