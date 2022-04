Dua Lipa, avete notato quella tuta? Sarà sicuramente di tendenza molto presto; il dettaglio fa impazzire i fan.

Lei non ha bisogno di presentazioni. È una delle popstar più amate del momento: con la sua musica, Dua Lipa fa ballare i fan di tutto il mondo. Ma non solo: la star è anche una vera e propria icona di stile. I suoi look, mai banali, riescono sempre ad attirare l’attenzione di tutti… Come è accaduto con una tuta sfoggiata dalla cantante proprio qualche giorno fa.

Sul suo seguitissimo canale Instagram, infatti, Dua Lipa ha condiviso uno scatto in cui indossa un outfit super comodo, che non è passato affatto inosservato. Il motivo? La stampa, decisamente originale, presente sulla felpa. Diamo un’occhiata!

La tuta di Dua Lipa ha colpito tutti: tutte le informazioni sul suo look

Che sia in abito da sera e tacchi a spillo o in tuta, Dua Lipa è semplicemente incantevole! Oltre a farci ballare, infatti, la star è una vera regina anche per quanto riguarda il look. E, i suoi outfit, sono davvero iconici. Non ci riferiamo soltanto agli abiti sfoggiati sui red carpet degli eventi internazionali o ai suoi concerti, ma anche ai suoi look più semplici. Come quello che ha condiviso qualche giorno fa con i suoi fan di Instagram.

La star, infatti, si è lasciata immortalare in un momento di totale relax, sul divano, mentre indossa una tuta che non poteva non dare nell’occhio. Si tratta di un completo bicolore, rosso e bianco, formato da felpa crop e pantaloni larghi. A colpire tutti ci ha pensato la stampa presente sulla felpa.

Si, perché sul petto della felpa indossata da Dua Lipa c’è un’immagine di una serie anime sudcoreana, Run Hany. Come riporta Fanpage.it, la tuta è firmata JW Anderson, brand che ha dedicato una collezione intera a disegni ispirati ai manga. Date un’occhiata al completo scelto dalla popstar:

Eh si, un look davvero iconico, come sempre quando si tratta di Dua Lipa! E, conoscendo l’influenza che ha la popstar sui fan, siamo certo che in tantissimi si lasceranno ispirare da lei per i loro prossimi look! A voi piace?