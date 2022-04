E’ in vendita la villa di Bruce Willis: 37 milioni di dollari per questo gioiello

Immersa in una vera oasi paradisiaca! E’ in vendita la villa di Bruce Willis: 37 milioni di dollari per l’acquisto di questo vero gioiello!

Dopo l’incredibile notizia che ha lasciato tutti senza fiato sul ritiro dalle scene di Bruce Willis, un altro annuncio lascerà i fan dell’attore davvero increduli. A quanto pare sarebbe in vendita la lussuosa villa allocata in uno dei luoghi più belli ed incontaminati del mondo. Si trova ai Caraibi, si tratta di un vero gioiellino.

Immersa in una vera oasi paradisiaca, la villa nella quale ha vissuto l’attore statunitense oggi è in vendita. Il prezzo? 37 Milioni di dollari. Facciamo però un passo indietro. La casa di Bruce Willis è stata abitata dall’attore sino al 2019, anno in cui poi dallo stesso fu messa in vendita per circa 27 milioni di dollari. Dopo la vendita, la splendida villa è diventata un residence adibito a coloro che scelgono per le loro vacanze paradisiache la splendida Isola di Parrot Cay, ai Caraibi.

In vendita la villa di Bruce Willis: un gioiello immersa in un luogo paradisiaco

E’ sicuramente il posto adatto in cui rilassarsi. Acque cristalline in cui immergersi, sabbia fine sulla quale stendersi o passeggiare, l’isola di Parrot Cay è un vero sogno. Ed è ancora più un sogno la splendida residenza abitata dall’attore. Nel 2019, la villa di Bruce Willis è diventata un residence. Dopo 3 anni, questa è stata nuovamente messa in vendita al fatidico prezzo di 37 milioni e 500mila dollari. Un prezzo giustificato dalla bellezza e dai servizi offerti dalla villa stessa. Cosa troviamo al suo interno?

3 Case di puro legno al cui interno troviamo ben 12 camere e 4 piscine. Oltre una zona centrale alzata su due livelli che offre anch’essa altre 6 camere ospitanti ed una sala cinematografica. Il residence è praticamente immerso in una vera oasi. Uno splendido giardino fatto di ampie distese dove è possibile trovare piante di cocco, alberi di banana e di papaya. Oltre il giardino troviamo poi una meravigliosa spiaggia della quale godere in pieno relax. Cosa ne pensate?